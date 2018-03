WIG 20 wzrósł na zamknięciu o 0,30 proc. do 2.210,38 pkt. WIG zwyżkował o 0,35 proc. do 58.378,09 pkt., a mWIG 40 poszedł w górę o 0,52 proc. do 4.554,89 pkt.

Obroty akcjami wyniosły 734 mln zł, z czego 553 mln zł na akcjach spółek z WIG 20. Liderem obrotów był KGHM (81 mln zł). Kurs spółki wzrósł o 3,1 proc. i był to największy wzrost wśród blue chipów.

Spadkom wśród spółek z WIG 20 przewodziły z kolei CCC (-3,9 proc.), LPP (-3,3 proc.) oraz Energa (-3,0 proc.).

O 1,5-proc. spadkiem zakończył sesję Getback. Notowania spółki rosły w trakcie sesji po informacji, że zarząd spółki nie ustali ceny emisyjnej akcji serii F poniżej 10 zł za akcję.

Środowe nadzwyczajne walne zgromadzenie Getbacku zdecydowało o emisji do 19.999.999 akcji serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki.

Wśród spółek z WIG 40 najmocniej w górę poszła na zamknięciu wycena Ciechu (+7,2 proc.), a spadkom przewodziło Asseco Poland (-4,6 proc.).

Na szerokim rynku wzrostami wyróżniły się Krezus (+16,1 proc.) oraz Colian Holding (+9,2 proc.).

Główni akcjonariusze Colian Holding wezwali do sprzedaży 41.858.454 akcji Colian Holding, stanowiących 21,72 proc. głosów, po 3,76 zł za akcję - poinformował pośredniczący w wezwaniu Ipopema Securities. Przyjmowanie zapisów ma rozpocząć się 20 kwietnia i potrwać do 14 czerwca 2018 roku.

AllumaInvest wraz z Ipopema FIZAN i z innymi akcjonariuszami Colian Holding podpisali porozumienie dotyczące wspólnego nabywania akcji spółki od pozostałych akcjonariuszy, tak aby docelowo przeprowadzić przymusowy wykup i wycofać je z obrotu na GPW - poinformowała spółka w komunikacie.

JSW oraz Prairie Mining Limited zawarły umowę w sprawie potencjalnego nawiązania współpracy dotyczącej projektów węglowych Prairie w Polsce - podała JSW w komunikacie w środę wieczorem. Prairie udostępni informacje o projekcie wydobycia węgla koksowego w koncesji Debieńsko-1 oraz informacje o projekcie Jan Karski. Kurs Prairie spadł na zamknięciu o 4,9 proc.

Anna Unton (PAP Biznes)