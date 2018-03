Code-share oznacza współpracę linii lotniczych, na mocy której jedna linia lotnicza przewozi pasażerów z biletami wystawionymi przez inną linię lotniczą.

Jak przekazał LOT w ramach tej umowy, narodowy przewoźnik Kazachstanu rozpoczął sprzedaż biletów na połączenie LOT-u między Warszawą i Astaną. LOT sprzedaje za to na jednym bilecie rejsy m.in. do Ałmatów z przesiadką w Astanie.

"Dla pasażerów LOT-u korzyścią ze współpracy z przewoźnikiem kazachskim jest możliwość zakupu łączonego biletu i zaoferowania atrakcyjnych cen na połączenie przez Astanę do Ałmatów. To oznacza skokową poprawę oferty na rynku kazachskim. Na podobnej zasadzie pasażerowie LOT-u zyskują dostęp do innych połączeń z siatki Air Astany" - czytamy w komunikacie spółki.

Dzięki umowie code-share pasażerowie z Kazachstanu będą mogli podróżować na jednym bilecie dalej niż dotychczas z wykorzystaniem rejsów LOT-u i Warszawy jako portu przesiadkowego, m.in. do Hamburga, Monachium, Mediolanu, Brukseli, czy Budapesztu.

LOT uruchomił połączenia między Warszawą a Astaną od maja 2017 r. Do ich obsługi wykorzystuje Boeinga 737-800 NG ze 186 fotelami na pokładzie w trzech klasach podróży: biznes, ekonomicznej premium i ekonomicznej. W tym roku na tej trasie pojawi się też Boeing 737 MAX 8, czyli najnowszy samolot wąskokadłubowy we flocie LOT-u, z taką samą liczbą foteli.

Rejsy LOT-u do i z Astany odbywają się trzy razy w tygodniu – wyloty z Warszawy są w poniedziałki, środy i piątki, zaś wyloty z Astany we wtorki, czwartki i soboty. Docelowo częstotliwość wzrośnie do czterech razy w tygodniu. Czas rejsu między Warszawą i Astaną to ok. pięciu godzin.

Rozwój oferty to element strategii rentownego wzrostu LOT-u na lata 2016-2020, którą konsekwentnie i szybciej od założeń wdraża polski przewoźnik. W 2017 r. LOT ogłosił uruchomienie 27 połączeń, w tym z Warszawy do Los Angeles, Newark, Astany i Singapuru, z Budapesztu do Nowego Jorku i Chicago, z Krakowa do Chicago i z Rzeszowa do Newark.

W tym roku LOT ogłosił już siedem połączeń: z Warszawy do Billund, Moskwy-Domodiedowa, Hanoweru, Skopje, Podgoricy i Zaporoża oraz z Krakowa do Budapesztu.

W ubiegłym roku LOT przewiózł ponad 6,8 mln pasażerów, co oznacza wzrost o ponad 25 proc. rok do roku. Najpóźniej w 2020 r. LOT planuje przewozić ponad 10 mln pasażerów rocznie.(PAP)

autor: Aneta Oksiuta

edytor: Bożena Dymkowska