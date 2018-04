Włochy: Ekspert: po wyborach spełnia się koszmar polaryzacji stanowisk

Źródło: PAP

Po wyborach we Włoszech spełnia się koszmar polaryzacji stanowisk i obecności dwóch formacji antysystemowych, co sprawia, że sytuacja jest złożona, a przyszłość trudna do przewidzenia - powiedział PAP prof. Fulco Lanchester z uniwersytetu La Sapienza w Rzymie.