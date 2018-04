Narkotyki znaleziono w porzuconym pick-upie w prowincji Chiang Rai przy granicy z Laosem i Birmą - podaje AFP, powołując się na anonimowe źródło w armii. Obszar, w którym leży ta prowincja, jest częścią znanego z produkcji narkotyków regionu azjatyckiego złotego trójkąta.

Na razie w związku ze sprawą zatrzymano trzech Tajlandczyków, którzy - jak się podejrzewa - mieli odebrać przesyłkę.

Produkowana często w Laosie i Birmie metamfetamina regularnie przemycana jest przez Tajlandię. Według AFP ilość przechwyconego we wtorek narkotyku jest jedną z największych w ostatnich latach. Dotychczasowy rekord to znalezione pod koniec stycznia br. na płynącym Mekongiem z Laosu do Tajlandii statku 11 mln tabletek metamfetaminy.

Według ONZ w ciągu ostatnich pięciu lat w regionie Azji i Pacyfiku ilość przechwytywanych narkotyków wzrosła czterokrotnie. Uważa się, że zarówno produkcja, jak i konsumpcja narkotyków syntetycznych wzrosła tam znacząco. (PAP)