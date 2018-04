Grupa Recykl uruchomiła sklep internetowy z używanymi oponami



Warszawa, 04.04.2018 (ISBnews) - Grupa Recykl, otworzyła sklep Oponeum.com.pl, oferujący sprawdzone opony używane, poinformowała spółka. Celem na pierwszy rok działalności jest sprzedaż ok. 10 tys. sztuk opon.

"Rozpoczynamy działalność w kolejnym perspektywicznym segmencie rynku zagospodarowania opon. Z perspektywy lidera innych obszarów rynku, chcemy uporządkować również ten, wprowadzając na nim pewne standardy jakościowe. Rynki opon nowych i używanych koegzystują w Polsce od lat, ale wydaje się, że jedynie rynek opon używanych nigdy nie został właściwie uporządkowany. Nie wprowadzono na nim również żadnych procedur kontroli jakości, które pozwoliłyby na budowę zaufania klientów do opon używanych. Intencją Grupy Recykl jest zmiana tej sytuacji" - powiedział wiceprezes Maciej Jasiewicz, cytowany w komunikacie.

Model biznesowy projektu polega na selekcjonowaniu, sprawdzaniu, odświeżaniu i oferowaniu używanych opon do sprzedaży poprzez sklep internetowy. Wszystkie opony są przetestowane (poprzez ciśnieniową kontrolę szczelności), czyszczone i impregnowane, a jednocześnie pozostają zgodne z przepisami ruchu drogowego. Ponadto Oponeum oferuje bezpłatną dostawę kurierem oraz transport w kartonowym poręcznym opakowaniu, dodano.

"Oczekiwane przychody będą wiązać się z wysoką marżą brutto na sprzedaży, wynikającą z niewygórowanego kosztu pozyskania i przygotowania opon do sprzedaży (większość wydatków stanowią koszty pracownicze, w tym dotyczące selekcji i przygotowania opon oraz koszty dostaw)" - czytamy w komunikacie.

Szacunki Grupy Recykl wskazują, że ok. 1%. (tj. ok. 1 tys. ton) całości rocznego przetwarzanego tonażu nadaje się do odsprzedaży. Przewidywana sprzedaż na poziomie 10 tys. szt. to ok. 80 ton opon, podano także.

"W perspektywie pierwszych 12 miesięcy naszym orientacyjnym celem jest sprzedaż na poziomie 8-10 tys. sztuk. Na tle wolumenu, który w ciągu roku przetwarzamy, to marginalne ilości. Potencjał i chłonność polskiego rynku są bardzo duże, choć wiele zależy od preferencji klientów i ich wiedzy o naszym projekcie. Nikt do tej pory nie pracował nad pozytywnym wizerunkiem opon używanych, dlatego nasi klienci często nie wiedzą o możliwości nabycia sprawdzonych opon używanych. Chcemy do nich jak najszerzej dotrzeć i jesteśmy dobrej myśli w zakresie rozwoju projektu Oponeum" - podsumował Jasiewicz.

Spółki z Grupy Recykl prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, a także oferują usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz w imieniu producentów i importerów opon prowadzą rozliczenia z tytułu opłaty produktowej. Spółka jest notowana na NewConnect od stycznia 2011 r.

(ISBnews)