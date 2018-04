Danwood celuje w 15% wzrostu EBITDA i ilościowy wzrost o ok. 200 domów rocznie



Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - Danwood "czuje się komfortowo" z celem wzrostu EBITDA o 15% rocznie zawartym w programie motywacyjnym i zakłada wzrost ilościowy o ok. 200 domów rocznie, poinformował prezes Jarosław Jurak.

"Mamy program motywacyjny, w którym kadra menedżerska będzie wynagradzana akcjami, jeżeli EBITDA będzie przynajmniej o 15% wyższa r/r i z takim programem czujemy się komfortowo" - powiedział Jurak podczas konferencji prasowej.

Podkreślił jednak, że utrzymanie samego procentowego wzrostu będzie coraz trudniejsze, jako że EBITDA jest coraz większa.

"Zakładamy, że taki wzrost, który byłby na poziomie ok. 200 domów rocznie to jest to, co chcemy utrzymać" - dodał prezes.

W 2017 r. skorygowana EBITDA wyniosła 69,5 mln zł wobec 55,8 mln zł rok wcześniej. Liczba oddanych domów wyniosła 1215 w 2017 r. wobec 995 domów rok wcześniej.

Pierwotna oferta publiczna, obejmująca do 24 mln istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B Danwood Holding rozpoczyna się dziś od budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, podano w prospekcie. Cena maksymalna została ustalona na 15 zł, co oznacza, że wartość oferty publicznej może wynieść do 360 mln zł. Zakładany pierwszy dzień notowania na GPW - około 11 maja br.

Grupa Danwood jest dostawcą prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej w standardzie "pod klucz" (gotowych do zamieszkania), które sprzedaje pod własną marką Danwood na rynku europejskim. W okresie ponad 20 lat swojej działalności grupa przekazała klientom ponad 8,3 tys. domów.

(ISBnews)