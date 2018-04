Akcjonariusze PCC Intermodal zdecydują 11 maja o niewypłacaniu dywidendy



Warszawa, 13.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze PCC Intermodal zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 11 maja o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r., wynika z projektów uchwał.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki [...] niniejszym postanawia przeznaczyć całość wypracowanego przez spółkę w 2017 r. zysku netto, to jest kwotę 1 396 tys. zł. na pokrycie strat z lat ubiegłych" - czytamy w projektach.

PCC Intermodal S.A. to operator intermodalny organizujący regularne połączenia kolejowe pomiędzy najważniejszymi europejskimi portami morskimi, a lądowymi terminalami przeładunkowymi. Spółka zarządza również zlokalizowanym na zachodniej granicy Terminalem we Frankfurcie nad Odrą. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)