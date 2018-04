Budowa trasy N-S to jedna z najważniejszych w tym roku inwestycji drogowych w Radomiu. Jak poinformował w poniedziałek dziennikarzy prezydent miasta Radosław Witkowski, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji rozstrzygnął przetarg na budowę pierwszego odcinka trasy, od ronda Mikołajczyka do ulicy Szklanej. Wybrano ofertę konsorcjum dwóch firm – Inżynieria Rzeszów oraz Budromost Starachowice. Inwestycja pochłonie prawie 34,5 mln zł. Prace rozpoczną się na przełomie maja i czerwca. Mają potrwać do końca pierwszej połowy 2019 r.

Głównym celem inwestycji jest odciążenie Śródmieścia, w tym szczególnie ulicy 25 Czerwca, którą w ciągu doby przejeżdża nawet ponad 20 tys. aut. Po wybudowaniu trasy N-S będzie też możliwe wyłączenie z ruchu ul. 25 Czerwca w celu przeprowadzenie modernizacji przebiegającej pod nią sieci wodno-kanalizacyjnej.

Pierwszy odcinek trasy N-S, pomiędzy rondem Mikołajczyka a ulicą Żeromskiego, będzie miał długość prawie 1,1 km. Jednym z najważniejszych elementów trasy będzie węzeł umożliwiający m.in. bezkolizyjny wjazd z ulicy Beliny-Prażmowskiego na wiadukt w ciągu ulicy Słowackiego, a także bezkolizyjny zjazd z wiaduktu w stronę dworców PKS i PKP. Zgodnie z projektem, na odcinku od ronda Mikołajczyka do węzła u zbiegu z ulicą Słowackiego trasa N-S ma mieć dwie jezdnie, po dwa pasy w każdym kierunku. Do wybudowania jest też nowy odcinek trasy na zamkniętych terenach kolejowych leżących wzdłuż torów linii Warszawa – Radom, w tym budowa ronda u zbiegu z istniejącymi ulicami: Żeromskiego i Szklaną. Na całym odcinku powstaną także nowe chodniki oraz ścieżki rowerowe.

Zgodnie z planami władz Radomia do końca 2019 r. miałby powstać następny odcinek drogi - od osiedla Południe do Młodzianowskiej, a rok później - odcinek północny łączący śródmieście z ulicą Kozienicką. Cała trasa N-S ma liczyć ponad 5 km. (PAP)

autor: Ilona Pecka

edytor: Jacek Ensztein