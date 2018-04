Jedną z najważniejszych inicjatyw tego typu jest projekt studentów z Koła Naukowego Prawa i Gospodarki Chin Uniwersytetu Warszawskiego – Warsaw-Beijing Forum: Youth for Business. Forsal.pl jest patronem medialnym piątej edycji, która rozpocznie się już 23 kwietnia.

Idea Warsaw-Beijing Forum zrodziła się w głowach warszawskich studentów w 2013 roku. Ich celem było zapełnienie luki, która pojawiła się wraz z rosnącym znaczeniem Chin w naszym regionie. Po ogłoszeniu w tym samym roku przez Xi Jinpinga strategicznego projektu ekonomicznego Pas i Szlak, polskie przedsiębiorstwa zaczęły kierować swoją uwagę na Chiny. Brak im było jednak wiedzy i doświadczenia w nawiązywaniu kontaktów handlowych z chińskimi firmami. Na tym tle studenci dostrzegli potrzebę pogłębiania wiedzy o stosunkach polsko-chińskich i promowania współpracy środowiska akademickiego z przedsiębiorstwami. Aby stworzyć platformę wymiany wiedzy i praktyki pomiędzy Polską i Chinami, nawiązali oni kontakt z China University of Political Science and Law w Pekinie. Dzięki swoim umiejętnościom i kreatywności członkowie projektu zdołali przygotować konferencję w Warszawie z udziałem chińskich studentów i wykładowców. Następnie własnymi siłami zebrali fundusze, aby wyjechać do Chin i wziąć udział w pekińskiej części konferencji. Choć zaczynali od zera, w zaledwie kilka miesięcy zdołali przygotować mocny grunt pod rozwój kolejnych edycji projektu.

Warsaw-Beijing Forum z każdym rokiem stawało się coraz większą i bardziej rozpoznawalną marką. Kolejne edycje zaczęły przyciągać coraz więcej prestiżowych partnerów i sponsorów. Projekt zyskał wsparcie takich globalnych firm, jak KGHM, K&L Gates czy Norton Rose Fulbright. Na przestrzeni lat gośćmi warszawskiej konferencji byli Prezydent RP Andrzej Duda, Premier Mateusz Morawiecki czy Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Dzięki wsparciu tych osób i podmiotów Warsaw- Beijing Forum uzyskało ogromny rozmach i stało się flagową inicjatywą na Uniwersytecie Warszawskim. Współpraca polskich i chińskich studentów stworzyła podwaliny pod kontakty biznesowe i akademickie, które zaowocowały rozwojem stosunków bilateralnych.

Tegoroczna edycja Warsaw-Beijing Forum otrzymała wsparcie zarówno ze strony rodzimych oraz międzynarodowych przedsiębiorców, jak i instytucji administracji publicznej. W kwietniu studenci z Warszawy oraz delegacja 16 studentów China University of Political Science and Law będą uczestniczyć w warsztatach, wykładach oraz case study przygotowanych przez prawników i przedsiębiorców. Seminarium z dziedziny prawa poprowadzi założycielka Szkoły Prawa Chińskiego na Uniwersytecie Gdańskim – Magdalena Pszczółka z LOTOS S.A., z kolei Prof. Bogdan Góralczyk wprowadzi studentów w problematykę rozwoju polsko-chińskich stosunków handlowych i specyfikę polityki zagranicznej Xi Jinpinga. Uczestnicy wezmą również udział w warsztatach organizowanych przez kancelarie prawne, m.in. SDZ Legal oraz JINGSH.

Działalność członków Forum nie sprowadza się jedynie do nawiązywani a kontaktów oraz poszukiwania partnerów i sponsorów. Uczestnicy projektu organizują także wiele wewnętrznych spotkań merytorycznych w celu wyspecjalizowania grupy osób, która w przyszłości będzie starać się mieć realny wkład w kształtowanie stosunków polsko-chińskich i nieść pomoc polskim przedsiębiorstwom pragnącym wejść na chiński rynek.

Zachęcamy do odwiedzenia strony warsaw-beijing.pl oraz do śledzenia konferencji na oficjalnym profilu Warsaw-Beijing Forum na Facebooku, gdyż część wydarzeń będzie miała charakter spotkań otwartych, na które serdecznie zapraszamy.

autorzy: Maria Wiśniewska i Michał Nita