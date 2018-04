Grupa Kęty podtrzymuje całoroczną prognozę wyników



Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Grupa Kęty podtrzymuje prognozę wyników na 2018 r. opublikowaną w lutym, poinformował członek zarządu Adam Piela.

"Patrzymy z dużym optymizmem na kolejne kwartały i na sytuację na rynku oraz potwierdzamy i podtrzymujemy prognozę wyników na 2018 r." - powiedział Piela podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że spółka w I kw. zrealizowała dotychczasowe założenia.

"To był bardzo dobry kwartał dla grupy, najlepszy I kw. w historii, z rekordem przychodów i EBITDA" - powiedział członek zarządu.

Spółka spodziewa się wzrostu kapitału obrotowego w II kw. tego roku.

"W związku z realizacją programu inwestycyjnego spodziewamy się ok. 50 mln zł więcej kredytu na koniec II kw. i w zależności od tego, jak sytuacja na rynku aluminium będzie wyglądać ten wzrost może być jeszcze większy" - powiedział członek zarządu.

Kolejne czynniki będą wpływały na grupę od III kw.

"Tak zwany split payment może w najbardziej niekorzystnym scenariuszu dla grupy kosztować nas o około 50 mln zł więcej kredytu" - dodał Piela.

Grupa Kęty podała dziś, że odnotowała 53,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 54,69 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 74,55 mln zł wobec 69,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze operacyjne sięgnęły 675,87 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 605,2 mln zł rok wcześniej.

W lutym Grupa Kęty podała, że prognozuje 2 893 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2018 roku wobec 2 646 mln zł szacowanych za 2017 r. (+9% r/r) oraz 253 mln zł zysku netto w tym roku, wobec 242 mln zł w 2017 r. (+5% r/r). Nakłady inwestycyjne mają wynieść 335 mln zł w 2018 r.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2017 r. miała 2,66 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)