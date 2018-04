Ghelamco Invest NV rozważa emisję obligacji w Polsce



Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - Ghelamco Invest NV (Ghelamco Invest Belgia) rozważa przeprowadzenie w Polsce emisji obligacji w ramach programu o wartości do 250 mln euro, poinformował Ghelamco Invest sp. z o.o. Spółka nie bierze pod uwagę możliwości rozpoczęcia projektów inwestycyjnych na terenie Polski.

"Ghelamco Invest sp. z o.o.emitująca obligacje na rynku polskim w celu pozyskania finansowania na realizację projektów nieruchomościowych Grupy Ghelamco w Polsce, informuje, że uzyskała informację, iż: Ghelamco Invest NV z siedzibą w Ieper, Belgia - podmiot dotychczas emitujący obligacje na wybranych rynkach europejskich w celu pozyskania finansowania na realizację projektów nieruchomościowych [...] rozważa przeprowadzenie w Polsce emisji obligacji w ramach ustanowionego przez siebie w 2017 roku programu emisji obligacji (EMTN Programme o maksymalnej wartości 250 mln euro, zabezpieczony poręczeniem udzielonym przez Ghelamco Group Comm VA - podmiot pośrednio dominujący także wobec Ghelamco Invest Polska)" - czytamy w komunikacie.

Ostateczna decyzja o przeprowadzeniu niepublicznej oferty obligacji skierowanej do indywidualnie wybranych inwestorów podjęta zostanie przez Ghelamco Invest Belgia po uprzedniej analizie rynku. Wartość ewentualnej emisji nie przekroczy 20% wartości programu, dodano.

"Ghelamco Invest Belgia, podobnie jak Granbero Holdings Limited, jest podmiotem holdingowym zależnym od Ghelamco Group Comm VA. Ghelamco Invest Belgia wraz ze swoimi podmiotami zależnymi skupia się jednak na projektach inwestycyjnych w branży nieruchomości na terenie Belgii i Francji, a dodatkowo rozważa realizację projektów na terenie Holandii, Wielkiej Brytanii, Luksemburga, na Cyprze oraz w Niemczech" - czytamy dalej.

Ghelamco Invest Belgia nie rozważa rozpoczęcia projektów inwestycyjnych na terenie Polski, podkreślono.

Ghelamco Poland to jeden z wiodących deweloperów i generalnych wykonawców działających na polskim rynku nieruchomości komercyjnych oraz lider zrównoważonego budownictwa w Polsce. Firma specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych powierzchni biurowych i magazynowych.

(ISBnews)