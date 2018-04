Dow Jones Industrial bez zmian, S&P 500 w górę o 0,1 proc., Nasdaq Comp zyskuje 0,2 proc.

Największe spadki dotknęły w poniedziałek w USA sektor paliwowy i energetyczny, po złagodzeniu przez USA stanowiska ws. sankcji na rosyjski sektor aluminiowy.

Po podwyższeniu rekomendacji na plusie notowane są walory Merck i Caterpillar.

Przed inwestorami w USA tydzień pełen wyników dużych spółek.

W poniedziałek po zamknięciu sesji wyniki opublikuje spółka matka Google - Alphabet, w środę Facebook, a w czwartek Amazon. Wyniki opublikują ponadto: Microsoft, Twitter, AT&T, Verizon, Comcast, Intel, Qualcomm.

Po serii słabszych wyników spółki z sektora półprzewodników straciły w ub. tygodniu na kapitalizacji w sumie 60 mld USD.

Nieco później, 1 maja, raport kwartalny przedstawi Apple. Kurs spółki stracił od czwartku niemal 7 proc., po rozczarowujących prognozach Taiwan Semi, jednego z największych producentów chipów do smartfonów.

Raporty przedstawią w tym tygodniu również:

- przemysł: Lockheed Martin, Caterpillar, Boeing

- paliwa: Exxon Mobil, Chevron

- dobra podstawowe: Coca-Cola, PepsiCo, Starbucks.

Wśród 92 spółek z S&P 500, które do poniedziałkowego otwarcia przedstawiły wskaźniki finansowe za I kw., 79 proc. przebiło konsensus dla zysku. Rynek oczekuje wzrostu zysku rdr amerykańskich spółek w I kw. rzędu 18,6 proc., a dla całego roku o 20,9 proc. Na początku sezonu wynikowego prognozowano, odpowiednio, 17 proc. i 20,7 proc.

DOLAR NAJMOCNIEJSZY OD POCZĄTKU MARCA, 10-LETNIE TREASURIES BLISKO 3 PROC.

Rentowność 10-letnich Treasuries zbliżyła się w poniedziałek do psychologicznej bariery 3,0 proc. na odległość o 0,5 pkt. proc. (2,9957 proc.). Po południu kwotowanie papierów spadło do 2,98 proc.

Ostatni raz 10-latki osiągnęły rentowność 3 proc. w końcówce grudnia 2013 r.

Spadkom cen papierów sprzyjają rosnące oczekiwania inflacyjne, napędzane m.in. rosnącymi cenami ropy naftowej. Wskaźnik oczekiwań w horyzoncie dekady dla USA (5y5y breakeven rate) wzrósł w poniedziałek na najwyższe od listopada 2014 r. poziomy (2,28 proc.).

Rośnie tymczasem spread między papierami amerykańskimi i niemieckimi - w segmencie 2-letnim różnica w rentowności wynosi już 301 pb. i ustanawia nowe historyczne maksima. Spread dla 10-latek jest z kolei najwyższy od 1989 r. (245 pb.)

Wyższe stopy procentowe w USA sprzyjają notowaniom USD. Względem koszyka dolar jest najmocniejszy od początku marca - indeks dolarowy DXY rośnie o 0,6 proc. do 90,83 pkt. EUR/USD spada o 0,5 proc. do 1,222.

TĄPNIĘCIE ALUMINIUM PO ZŁAGODZENIU SANKCJI NA ROSJĘ PRZEZ USA

Ceny aluminium na LME spadały nawet o 9,4 proc., najmocniej od 7 lat, po tym jak amerykański Departament Skarbu opublikował warunki zniesienia sankcji na rosyjski sektor aluminiowy, które mocno uderzyły w 2. na świecie producenta tego metalu - Rusal.

Tracą również pozostałe metale przemysłowe i ich producenci. Nikiel i palladium taniały o 4-6 proc. Amerykańska Alcoa odrabia straty po 10-proc. wyprzedaży.

Amerykańskie podmioty muszą zakończyć współpracę z Rusalem do 23. października - wynika z komunikatu resortu skarbu.

Stany mogą "złagodzić sankcje", jeżeli Oleg Deripaska, właściciel Rusal i powiązany z Kremlem oligarcha, sprzeda kontrolny pakiet akcji tej spółki - poinformowano w poniedziałek po południu.

STABILIZACJA INDEKSÓW PMI W IV, SOFT PATCH A NIE SPOWOLNIENIE

Wstępne odczyty indeksów PMI za kwiecień pokazały stabilizację koniunktury w strefie euro w okolicach marcowych poziomów, po spadku aktywności w gospodarce na początku roku.

PMI w sektorze przemysłowym strefy euro, wyniósł w kwietniu 56,0 pkt. wobec 56,6 pkt. na koniec III, a w sektorze usług, wyniósł 55,0 pkt. wobec 54,9 pkt. w poprzednim miesiącu. Oczekiwano, odpowiednio, 56,1 pkt. i 54,6 pkt.

PMI composite w strefie euro wyniósł w kwietniu 55,2 pkt. bez zmian wobec poprzedniego miesiąca.

W ocenie analityków, dane przemawiają raczej za scenariuszem nabrania przez gospodarkę strefy euro "prędkości przelotowej", po słabszym I kw.

"Znaczne odbicie indeksów PMI w nadchodzących miesiącach jest mało prawdopodobne, lecz nie powinno martwić, biorąc pod uwagę fakt, że indeksy utrzymują się powyżej historycznej średniej (55,2 pkt. vs 53,1 pkt). Jeżeli indeks utrzyma się w okolicach obecnych poziomów przez resztę II kw., byłoby to zbieżne z prognozą 0,6-proc. wzrostu PKB kdk dla tego okresu" - uważają analitycy Barclays.

Mario Draghi, prezes banku, ocenił przed weekendem, że "ostatnie wskaźniki ekonomiczne" sugerują, iż górka cyklu mogła już zostać przekroczona", jednak "oczekuje się, że tempo wzrostu będzie kontynuowane".

EBC zbiera się na posiedzeniu w najbliższy czwartek.

Słabszy I kw. w gospodarce eurolandu (co szczególnie było widoczne w danych z Niemiec), nie skłoni EBC do zmiany retoryki i obranej ścieżki polityki monetarnej - wynika z piątkowych przecieków z banku wg agencji Reuters.

Bankierzy z Frankfurtu są jednak gotowi poczekać do czerwca z ogłoszeniem planów wygaszania programu QE, żeby nabrać ostatecznej pewności co do kondycji wzrostu po I kw. - wynika z informacji Bloomberga.

ROPA W DÓŁ, LECZ RYNEK CORAZ MOCNIEJ WIERZY W ROPĘ PO 80 USD/B

Notowania ropy naftowej, po informacjach o stanowisku USA ws. sankcji na Rosję, zeszły wyraźnie pod kreskę.

Baryłka WTI w dostawach na czerwiec w Nowym Jorku jest wyceniana po 67,3 USD w dół o 1,5 proc., a Brent w dostawach na czerwiec w Londynie tanieje o 0,9 proc. do 73,4 USD za baryłkę.

Zmiękczenie stanowiska USA "zmniejsza geopolityczną premię za ryzyko, która narosła w ostatnich tygodniach" - ocenia Ole S. Hansen, analityk Saxo Banku.

Niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie, zbliżający się termin (12 maja) możliwego nałożenia przez USA sankcji na Iran, spadające w ujęciu globalnym zapasy skłaniają rynek do gry na coraz wyższe ceny surowca.

Liczba opcji kupna Brent po 80 USD za baryłkę na ICC w Londynie wzrosła w ciągu ostatnich dwóch tygodni o 37 proc. Liczba kontraktów na ropę na kolejne 12 miesięcy po 80 USD/b jest o 53 tys. wyższa niż po 70 USD.

Amerykańscy producenci ropy z łupków uruchomili w ub. tygodniu 5 nowych wiertni ropy - podała firma Baker Hughes. W kwietniu w USA uruchomiono już 23 nowe wiertnie, a obecnie ich liczba wynosi 820. (PAP Biznes)