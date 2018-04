BZ WBK pracuje nad nową strategią dla segmentu private banking



Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK intensywnie pracuje nad nową strategia dla segmentu private banking. Bank potwierdza, że fuzja prawna i operacyjna z wydzieloną częścią Deutsche Bank Polska zakończy się w IV kw. 2018 roku, poinformował prezes Michał Gajewski.

"W tym roku zakończymy połączenie z Deutsche Bankiem. Przyglądamy się różnym modelom prowadzenia tego biznesu i jesteśmy bliscy zaproponowania nowego modelu tej części biznesu" - powiedział Gajewski podczas konferencji prasowej.

"Prace są bardzo zaawansowane, robiliśmy pierwsze testy dotyczące modeli migracji, one z sukcesem zakończyły się na tym etapie. Nadal funkcjonujemy jako dwa oddzielne banki, ale jesteśmy zdeterminowani, że prawna i rzeczywista fuzja nastąpi w IV kw. 2018 r." - podkreślił.

Na początku marca br. BZ WBK uzyskał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska oraz przejęcie kontroli nad DB Securities.

W połowie grudnia ub. roku BZ WBK poinformował, że podpisał z Deutsche Bank AG umowę transakcyjną zakładającą nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska (DBPL) w skład, której wchodzi bankowość detaliczna, private banking, business banking (MŚP), a także 100% akcji DB Securities. Wstępna cena za wydzielony biznes DBPL wynosi 1 289 799 000 zł, podał wtedy BZ WBK. Nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska, w tym akcji DB Securities nastąpi w wyniku podziału Deutsche Bank Polska.

Jak wówczas zapowiadano, do czasu zakończenia transakcji obydwa banki pozostają odrębnymi instytucjami. Finalizacja procesu planowana jest na IV kw. 2018 r., pod warunkiem uzyskania zgód regulacyjnych i korporacyjnych.

BZ WBK oraz Deutsche Bank Polska (DBPL) podały 23 lutego, że uzgodniły i podpisały plan podziału Deutsche Bank Polska, którego celem jest przejęcie wydzielonej części działalności DBPL. Złożony zostanie także wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na podział banku.

BZ WBK jest 3. co do wielkości bankiem w Polsce pod względem aktywów (wg danych za 2017 r.). Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Banco Santander S.A. ma 69,34% akcji BZ WBK.

(ISBnews)