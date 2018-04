BZ WBK gotów rozważyć udział w dalszej konsolidacji sektora bankowego



Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Dalsza konsolidacja sektora bankowego w Polsce jest nieunikniona, a Bank Zachodni WBK jest gotów rozważyć kolejne przejęcia, jeśli potencjalne cele akwizycji byłyby atrakcyjnego z punktu widzenia ceny, poinformował prezes BZ WBK Michał Gajewski.

"Konsolidacja jest nieunikniona. Nasza strategia jest strategią wzrostu organicznego, ale jeśli pojawią się okazje atrakcyjne z punktu widzenia cenowego, wtedy będziemy rozważali każdą z nich. Myślę, że konsolidacja będzie postępowała" - powiedział Gajewski podczas konferencji prasowej.

"Nie można tego wykluczyć, ja myślę, że tak" - powiedział prezes, zapytany, czy kolejnego przejęcia można spodziewać się w tym roku.

Na początku marca br. BZ WBK uzyskał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska oraz przejęcie kontroli nad DB Securities.

W połowie grudnia ub. roku BZ WBK poinformował, że podpisał z Deutsche Bank AG umowę transakcyjną zakładającą nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska (DBPL) w skład, której wchodzi bankowość detaliczna, private banking, business banking (MŚP), a także 100% akcji DB Securities. Wstępna cena za wydzielony biznes DBPL wynosi 1 289 799 000 zł, podał wtedy BZ WBK. Nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska, w tym akcji DB Securities nastąpi w wyniku podziału Deutsche Bank Polska.

Według przedstawicieli sektora bankowego, polski rynek z czasem upodobni się do swoich odpowiedników na Zachodzie, gdzie działa kilka wiodących banków - oczekują oni przeważnie, że w naszym kraju uformuje się 5-7 wiodących grup bankowych, której towarzyszyć będzie niewielka liczba niszowych, wyspecjalizowanych instytucji.

BZ WBK jest 3. co do wielkości bankiem w Polsce pod względem aktywów (wg danych za 2017 r.). Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Banco Santander S.A. ma 69,34% akcji BZ WBK.

(ISBnews)