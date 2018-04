Amstar i BBI Development: W Złotej 44 pozostało w sprzedaży 35% apartamentów



Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - W warszawskiej inwestycji Złota 44 do kupienia pozostało 35% apartamentów, poinformowali inwestorzy - Amstar i BBI Development.

"Można powiedzieć, że oferta apartamentów w Złotej 44 jest już limitowana. Nabywców znalazła zdecydowana większość lokali" - powiedział szef na Europę w funduszu Amstar Christopher Zeuner, cytowany w komunikacie.

"To w Złotej 44 odnotowaliśmy wyjątkową transakcję na polskim rynku mieszkaniowym: klient zapłacił za apartament 11 mln zł. Poza tym niedawno zawarliśmy dwie inne transakcje, których cena całkowita przekraczała - w każdym przypadku - 6 mln zł" - dodał prezes BBI Michał Skotnicki.

Do kupienia w Złotej 44 pozostały jeszcze lokale mieszczące się głównie między 26. a 52. piętrem. Są to zarówno najmniejsze i najtańsze apartamenty z jedną sypialnią, jak też komfortowe, trzypokojowe lokale dla rodzin oraz przestronne penthouse'y na najwyższych piętrach wieży. Część spośród apartamentów jest gotowa do zamieszkania. Na nabywców czeka zaledwie 6 apartamentów z widokiem na Pałac Kultury i Nauki oraz 12, z okien których widać Stare Miasto, podano także.

Inwestorzy odnieśli się także do najnowszego raportu Poland Sotheby's International Realty - Luxury Realty Map, z którego wynika, że nabywcy wydali w Polsce 3,45 mld zł w 2017 roku, kupując 1,7 tys. luksusowych apartamentów i rezydencji w Polsce (kryterium była cena min. 1 mln zł).

"W Złotej 44 także obserwujemy coraz większe zainteresowanie kupnem luksusowych mieszkań. [...] Apartamenty sprzedają się bardzo dobrze, a ostatnie transakcje opiewają na wyjątkowo wysokie kwoty. Nie tak dawno odnotowaliśmy wyjątkową transakcję na polskim rynku mieszkaniowym: klient zapłacił za apartament 11 mln zł. I na tym na pewno nie koniec rekordów" - powiedział wiceprezes BBI Development Rafał Szczepański.

"W Polsce mówi się, że jeśli mieszkanie ma być luksusowe, kosztuje ponad 1 mln zł. Jednak prawdziwe apartamenty są kilka razy droższe, natomiast te największe, kilkusetmetrowe kosztują nawet kilkanaście milionów złotych. Obecnie w Złotej 44 najtańsze lokale, z pełnym wykończeniem, oferujemy za 24 tys. zł za m2" - dodał.

Dane Poland Sotheby's International Realty wskazują, że luksusowa nieruchomość niekoniecznie musi być przeznaczona do zamieszkania na stałe. Domy lub apartamenty z wyższej półki brane są pod uwagę także jako nieruchomości wakacyjne lub inwestycyjne, wskazuje Szczepański.

"Wśród naszych klientów są zarówno osoby, które kupują apartamenty dla siebie, dla swoich dzieci, jak i na wynajem. Są to głównie ludzie biznesu, którzy budowali swój sukces finansowy przez ostatnie dwie dekady, czyli 40- i 50-latkowie, prywatni przedsiębiorcy. Mają już wille pod miastem, apartamenty w kurortach, a w Złotej 44 spędzają czas, gdy chcą korzystać z tego, co oferuje Warszawa. Także z raportu KPMG wynika, że bogaci Polacy nie ograniczają się do posiadania jednej nieruchomości, tylko chętnie szukają nowych możliwości inwestycyjnych" - wyjaśnił.

"Nie każde jednak mieszkanie będzie zwiększać swoją wartość w czasie. Tylko niepowtarzalne apartamenty, w doskonałej lokalizacji, o ponadczasowej wartości architektury, co podkreślają doradcy finansowi, będą drożały z biegiem lat. Badanie Sotheby's potwierdza, że ogromne znaczenie dla klientów ma potencjalny wzrost wartości nieruchomości, jej jakość oraz prestiż" - podsumował wiceprezes BBI.

Złota 44 to luksusowy apartamentowiec w stolicy, oferujący 287 apartamentów na 52 piętrach. Inwestorami Złotej 44 są BBI Development i amerykański fundusz Amstar.

(ISBnews)