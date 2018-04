Ovostar zmniejszył produkcję jaj r: r do 386 mln sztuk w I kw. 2018 r.



Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Ovostar Union zmniejszył produkcję jaj do 386 mln w I kw. 2018 r. (wobec 404 mln sztuk w I kw. 2017 r.), podała spółka. Wielkość sprzedaży jaj w skorupkach wzrosła o 24% do 342 mln jaj.

"W okresie sprawozdawczym produkcja jaj nie zmieniła się znacząco i wyniosła 386 mln jaj. Wielkość sprzedaży jaj w skorupkach wzrosła o 24% do 342 mln jaj [...]. Ilość wywożonych jaj w skorupach wzrosła o 68% do 138 mln jaj i spowodowała udział eksportu w wysokości 40%. Średnia cena sprzedaży jaj w skorupkach wzrosła o 47% i wyniosła 2,055 UAH / jajo" - czytamy w komunikacie.

W I kw. 2018 r. ilość przetwarzanych jaj w skorupkach wzrosła o 40% r/r do 139 mln jaj. Wielkość sprzedaży suchych produktów jajecznych wzrosła o 7% do 594 ton, z czego wolumen eksportu wzrósł o 13% do 379 ton i spowodował udział eksportu w wysokości 64%. Wielkość sprzedaży płynnych produktów jajecznych wzrosła o 51% do 3 146 ton, z czego wolumen wywozu niemal się potroił i osiągnął 1 472 ton, co spowodowało udział eksportu w wysokości 47%. Średnia cena sprzedaży suchych produktów jajecznych wzrosła o 17% r/r do 137,76 UAH / kg; średnia cena sprzedaży płynnych produktów jajecznych wzrosła o 26% do 40,42 UAH / kg, podano także.

"Korzystne warunki rynkowe na rynkach lokalnych i zewnętrznych, a także trwająca strategia rozwoju organicznego i rozwoju rynków eksportowych dają nam pewność uzyskania stabilnych wyników finansowych w 2018 roku" - powiedział prezes Borys Bielikow, cytowany w materiale.

Grupa przedsiębiorstw Ovostar Union to firma agroprzemysłowa z Ukrainy. Zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2011 r.

(ISBnews)