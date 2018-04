Mennica Polska chce rozpoznać przychody z 'Mennica Residence' w II kwartale



Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Mennica Polska rozpoczęła podpisywanie aktów notarialnych w inwestycji Mennica Residence i spodziewa się, że przychody z tego tytułu rozpozna w II kwartale br., poinformował prezes Grzegorz Zambrzycki.

"Rozpoczęliśmy podpisywanie aktów notarialnych w pierwszym etapie inwestycji Mennica Residence. Oznacza to, że przychody z tego tytułu będą rozpoznane w II kwartale br., choć nie do końca od nas to zależy" - powiedział Zambrzycki podczas konferencji prasowej.

Budowa pierwszego etapu zakończyła się z końcem grudnia 2017 r. Od 5 lutego br. rozpoczęto odbiory techniczne i przekazywanie lokali. Spośród 189 mieszkań nie sprzedano dotychczas 3 lokali. W II etapie inwestycji realizowanej w kwartale ulic Grzybowskiej, Żelaznej, Pereca i Waliców powstaje 335 mieszkań, z czego nabywców znalazło 284, podała spółka.

Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie. Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)