BGŻ BNP Paribas ma zgodę KNF, by zaliczyć zysk za II poł 2017 do kapitału Tier 1



Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na zaliczenie przez Bank BGŻ BNP Paribas zysku netto za II poł. 2017 r., wynoszącego 168,36 mln zł, do kapitału podstawowego Tier 1, podał bank.

"Zaliczenie zysku netto II półrocza 2017 roku do Tier 1 pozwoli na poprawę jednostkowych współczynników kapitałowych Banku o 0,31 pkt proc. (współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 i współczynnik Tier 1) oraz o 0,31 pkt proc. (łączny współczynnik kapitałowy - TCR), przyjmując do kalkulacji dane na 1 stycznia 2018 roku" – czytamy w komunikacie.

W przypadku współczynników skonsolidowanych poprawa wyniosłaby odpowiednio: 0,28 pkt proc. oraz 0,28 pkt proc., podano także.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Na koniec 2017 r. jego aktywa wyniosły 72,75 mld zł.

(ISBnews)