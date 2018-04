Kruk jest gotów finansowo i operacyjnie przejąć wszystkie portfele GetBacku



Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Kruk posiada zdolność sfinansowania zakupu wszystkich portfeli wierzytelności, które są obecnie w posiadaniu GetBack i może obsłużyć je operacyjnie. Spółka ma ok. 1 mld zł dostępnego finansowania bankowego, może też przeprowadzić emisję obligacji, ale nie zakłada emisji akcji, by taką potencjalną transakcję sfinansować, poinformował członek zarządu Kruka Michał Zasępa.

"Gdyby był na sprzedaż cały portfel, to jesteśmy w stanie kupić wszystko, oczywiście po uprzednim procesie due dilligence. Patrząc na bilans GetBacku, to jest ok. 1,8 mld zł. W praktyce może okazać się, że istotna, ale tylko część aktywów może podlegać transakcji. To jest dużo, ale z punktu widzenia operacyjnego wykonalne" - powiedział Zasępa podczas konferencji prasowej.

Dodał, że największe różnice w postrzeganiu wartości portfeli przez Kruka i jego konkurenta występowały na starych portfelach wierzytelności i ten fakt musi znaleźć odzwierciedlenie w wycenie tych portfeli.

"To jest duży nakład finansowy jednorazowo, ale część inwestorów może dać nam finansowanie, wziąć to na swój bilans. Jesteśmy w stanie sfinansować ten zakup. Przede wszystkim przez dostępny kredyt bankowy, poszukalibyśmy też alternatyw. Obligacje są jedną z tych alternatyw. Emisja akcji to byłby ostatni możliwy wybór i nie preferowany" - powiedział także Zasępa.

Wskaźnik długu netto do kapitałów własnych Kruka wyniósł 1,1x na koniec marca br. wobec 1,2x na koniec 2017 r.

"Mam świadomość, że jesteśmy dziś najlepiej przygotowaną firmą, aby te sprawy [z GetBacku ] obsłużyć i zrobić tak, by utrata wartości była minimalna" - podkreślił.

Zasępa poinformował, że Komisja Nadzoru Finansowego nie rozmawia z Krukiem nt. przeprowadzenia potencjalnej transakcji nabycia portfeli wierzytelności GetBacku.

"Z KNF nie było takich rozmów" - powiedział członek zarządu Kruka.

Nie chciał ujawnić, czy z taką propozycją do spółki zwróciły się władze GetBacku.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.



