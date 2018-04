Netia konsekwentnie modernizuje własną sieć i liczy na wzrost usług w II kw.



Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Netia nie jest zadowolona z tempa prac dotyczącego modernizacji własnej sieci, ale widzi już pierwsze efekty akcji marketingowej i liczy na wzrost liczby usług szerokopasmowych na sieci własnej w II kw. br., wynika z wypowiedzi prezes Katarzyny Iwuć.

"Założenia dotyczące nakładów mieliśmy dosyć niskie i w obecnej sytuacji można się zastanawiać, czy możemy dalej się rozwijać w tempie, który wcześniej zakładaliśmy. Nasz model jest najmniej wrażliwy na koszty budowy. Tempo prac obecnie nas nie satysfakcjonuje, ale to wynika także z kłopotów, z którymi zmaga się cały rynek, czyli np. dostępność wykwalifikowanych pracowników. Na razie rozważamy różne opcje" - powiedziała prezes Iwuć podczas konferencji prasowej.

Netia realizuje program rozbudowy sieci światłowodowej pod nazwą "Sieć XXI w." W 2016 r. rada nadzorcza Netii zatwierdziła inwestycję w infrastrukturę sieci dostępowej spółki w latach 2016-2020, w celu jej całościowej modernizacji do standardu NGA (next-generation access) umożliwiającego przepływność na poziomie wyższym niż 100 Mbps. Kwota inwestycji wynosi łącznie ok. 417 mln zł.

"Mieliśmy nadzieję, że już w I kw. uda się wyjść na plus w ilości usług internetowych prowadzonych na własnej sieci, ale odnotowaliśmy niewielki spadek - 656 usług. Należy zwrócić uwagę, że rok tomu było to spadek na poziomie 2 tys., czyli zanotowaliśmy znaczącą poprawę. Myślę, że w II kw. już zanotujemy dodatni wyniki" - powiedziała Iwuć.

Według danych przedstawionych przez spółkę, Netia świadczyła klientom 159 tys. usług na tradycyjnej starszej części swojej sieci i 211 tys. usług szerokopasmowych na zmodernizowanej części sieci własnej na koniec I kw. 2018 r. Na koniec IV kw. było to odpowiednio: 169 tys. i 202 tys.

"Nasza sprzedaż na zmodernizowanej sieci okazała się wyższa w I kw., niż zakładaliśmy w naszym budżecie. Również ze sprzedaży usług telewizyjnych jesteśmy zadowoleni. Nieco gorzej - i to musimy poprawić - realizowana jest sprzedaż na sieci HFC w Warszawie i w Krakowie" - powiedziała prezes.

Zadłużenie netto na koniec marca wyniosło 252 mln zł, co oznacza dźwignię finansową na poziomie 0,64x skorygowanego zysku EBITDA za 2017 r. w kwocie 393 mln zł.

"Nasze zadłużenie jest na bezpiecznym poziomie i pozwala spokojnie myśleć nad realizacją naszych inwestycji" - powiedziała prezes.

Netia S.A. to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

