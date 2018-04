Członkowie "Obrony Europy" twierdzą, że chronią Francję przed napływem nielegalnych uchodźców. Podkreślają, iż od ponad roku do francuskiego regionu Alpy Wysokie gwałtownie napływają migranci, głównie z Afryki Zachodniej, a zwłaszcza z Gwinei i Wybrzeża Kości Słoniowej. Według AFP między lipcem 2017 a lutym 2018 r. prawie 3 tys. migrantów przekroczyło granicę od strony Włoch i dostało się na teren Francji.

Działacze "Obrony Europy" twierdzili, że w nocy z 25 na 26 kwietnia doprowadzili na policję kilkunastu nielegalnie przekraczających granicę migrantów. Jednak lokalne władze zapewniają, że bojówki tej prawicowej grupy nie są w żaden sposób upoważnione do chronienia granicy i nie mogą "zastępować instytucji państwowych".

Przedstawiciele prefektury Alpy Wysokie wydali oświadczenie, w którym poinformowali, że miejscowe służby nakazały patrolom "zaprzestania szkodliwych działań, które nie mają żadnego celu w walce z nieuregulowaną imigracją i stanowią wręcz przeszkodę dla działań państwa oraz pogłębiają napięcia wokół kwestii migracji".

W komunikacie dodano, że po tej akcji patrole "Obrony Europy" zniknęły z regionu. Zaprzecza temu jednak rzecznik grupy Romain Espino. Według niego patrole nie dostały żadnego nakazu opuszczenia regionu i nadal są na miejscu, a prawo jest po ich stronie. Powołuje się przy tym na art. 73 francuskiego kodeksu karnego, który mówi, że "w przypadku przestępstwa lub rażącego przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności każdy ma prawo do zatrzymania sprawcy i doprowadzenia go do najbliższego posterunku policji".

"Obrona Europy" to projekt organizacji Generation identitaire (Pokolenie identytarystów), znanej wcześniej m.in. z akcji okupacji meczetu w Poitiers oraz wypowiedzeniem wojny lewicy i multikulturalizmowi. Grupa powstała we Francji i jest związana z francuską skrajną prawicą oraz antyimigranckim ruchem Bloc Identitaire, ale swoich przedstawicieli ma na całym kontynencie.