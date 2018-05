USA: Minister: odroczenie karnych ceł wobec UE to wynik obiecujących rozmów

Źródło: PAP

Wyłączenie do czerwca Unii Europejskiej spod nowych amerykańskich ceł na import stali i aluminium to rezultat obiecujących rozmów, mających zmniejszyć napięcie w relacjach handlowych - oświadczył we wtorek minister handlu USA Wilbur Ross.