ML System podtrzymuje oczekiwania na 2018 i pracuje nad kolejnymi zamówieniami



Warszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - ML System podtrzymuje swoje tegoroczne oczekiwania i pracuje nad zamówieniami na kolejne lata, poinformował ISBnews prezes Dawid Cycoń.

"Na bazie backlog, który prezentowaliśmy podczas IPO liczymy na podwojenie ubiegłorocznych przychodów z dobrą rentownością. Punktem odniesienia do naszych oczekiwań jest zaprezentowany inwestorom program motywacyjny. Pracujemy nad zamówieniami na kolejne lata. Wspomaga nas bardzo korzystna sytuacja rynkowa, a jednocześnie klienci są skłonni do zawierania umów chcąc zagwarantować sobie aktualne ceny" - powiedział ISBnews Cycoń.

Backlog ML System na bieżący rok wynosi ponad 113 mln zł, co oznacza podwojenie w porównaniu z poziomem ubiegłorocznej sprzedaży.

Program motywacyjny w części za 2018 r. oparto o następujące założenia wyników finansowych: 100 mln zł przychodów ze sprzedaży, przy 20 mln zł EBITDA. W 2019 r. ma to być odpowiednio 120 mln zł i 24 mln zł, a w 2020 r. 150 mln zł i 30 mln zł.

Prezes podtrzymał realizację celów oferty publicznej zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami.

Środki pozyskane od inwestorów spółka zamierza przeznaczyć na realizację innowacyjnych projektów, poszerzających ofertę produktową i rozwój technologii, a także na ekspansję zagraniczną. Według spółki, najbardziej perspektywiczne są rynki Europy Zachodniej oraz Skandynawia. ML System zamierza również rozpocząć sprzedaż w Australii, gdzie pozyskał już partnera.

Szczególną pozycję w celach emisyjnych stanowi projekt Quantum Glass, którego realizację spółka planuje zakończyć w 2020 r. Celem inwestycji jest wdrożenie do seryjnej produkcji innowacyjnego, transparentnego szkła fotowoltaicznego, z wykorzystaniem technologii kropek kwantowych.

"Jesteśmy gotowi do wdrożenia szyb z powłoką z kropek kwantowych generujących prąd. Komercjalizację zakładamy na przełom 2019/2020" - zaznaczył Cycoń.

"Długookresowo może pojawić się zapotrzebowanie na dodatkowe finansowanie i wtedy nie wykluczalibyśmy rozważenia emisji obligacji, ale na najbliższe minimum 2 lata mamy zapewnione finansowanie dzięki inwestorom, którzy wzięli udział w naszym IPO" - wskazał prezes ML System.

ML System zadebiutował dziś na rynku głównym GPW.

ML System to spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest liderem w swojej branży na rynku polskim. Co więcej, zgodnie z raportem Global Building Integrated Photovoltaic Skylights Market 2017-2021, firma należy do grona pięciu kluczowych producentów BIPV na świecie. Łączna powierzchnia zakładu produkcyjnego oraz centrum badawczo-rozwojowego spółki wynosi 9,3 tys. m kw. Aktualnie ML System zatrudnia ponad 120 osób, w tym 25 osób to kadra R&D.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)