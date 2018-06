T-Bull planuje wprowadzanie swoich kluczowych gier na Steam



Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - T-Bull planuje wprowadzanie swoich kluczowych gier na platformę Steam, poinformował ISBnews członek zarządu Damian Fijałkowski.

"Jesteśmy na etapie kończenia portu gry, która ma wejść na Steam. Tam nas jeszcze nie było, ale w naszej historii mamy doświadczenie z rozpowszechniania gier na platformach związanych z systemem Windows. Zakładamy wejście na Steam z naszymi najważniejszymi tytułami" - powiedział ISBnews Fijałkowski.

W tym tygodniu spółka rozpoczęła ofertę publiczną do 100 tys. akcji nowej emisji serii F, ustalając cenę maksymalną na 60 zł za sztukę. Wpływy z emisji mają zostać przeznaczone na wykonanie trzech nowych gier mobilnych oraz reklamę nowych gier.

Przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych potrwa od 27 czerwca do 11 lipca, a proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych zaplanowano na 4-12 lipca. Opublikowanie ostatecznej liczby nowych akcji w ramach oferty, ostatecznej liczby akcji poszczególnym kategoriom inwestorów oraz ceny ostatecznej ma nastąpić 12 lipca. W dniach 12-17 lipca odbędą się zapisy inwestorów instytucjonalnych, a 18 lipca - przydział akcji. Zakładany pierwszy dzień notowania na GPW akcji istniejących oraz praw do akcji (PDA) nowej emisji - ok. 2 tygodni od przydziału nowych akcji.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). Akcje spółki są notowane na rynku NewConnect od października 2016 r.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)