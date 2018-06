Strategia Unimotu zakłada osiągnięcie 75 mln zł EBITDA w 2023 r.



Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - Strategia Unimotu na lata 2018-2023 przewiduje m.in. osiągnięcie 75 mln zł EBITDA w 2023 r. i rozwój sieci stacji paliw Avia do 200 stacji w 2023 r., podała spółka.

"Rada nadzorcza emitenta podjęła uchwałę zatwierdzającą przedłożoną przez zarząd 'Strategię Grupy Unimot na lata 2018 – 2023'" – czytamy w komunikacie.

Główne cele strategiczne to m.in.:

- osiągnięcie 75 mln zł EBITDA w 2023 r.;

- wzrost efektywności biznesu mierzony wskaźnikiem ROCE (liczony jako EBITDA / aktywa trwałe pomniejszone o kapitał pracujący) do15% w 2023 r.;

- generowanie w 2023 r. 70% EBITDA z intensywnie rozwijanych biznesów poza olejem napędowym;

- rozwój sieci Avia w Polsce do 200 stacji paliw w sieci do końca 2023 r.

"Zaspokajając potrzeby naszych klientów, chcemy być najszybciej rozwijającą się niezależną grupą paliwowo-energetyczną w regionie. Wiarygodność, innowacyjne podejście oraz profesjonalny zespół to determinanty naszego sukcesu . Wierzymy w rynki, na których działamy, rozumiemy kierunek zmiany trendów i chcemy aktywnie uczestniczyć w tych zmianach. Podchodząc elastycznie do prowadzonej działalności, będziemy koncentrowali się na najbardziej atrakcyjnych biznesach z obszaru paliwowo-energetycznego" – powiedział prezes Maciej Szozda, cytowany w komunikacie.

"Znaczący wpływ na EBITDA w kolejnych latach będzie miał rozwój sieci Avia (większa liczba stacji, wyższy wolumen sprzedaży oraz przychody z kart flotowych i sklepów) oraz biznes energii elektrycznej" – podano w prezentacji.

W większości mają to być stacje franczyzowe, ale spółka chce także zwiększyć liczbę stacji własnych.

Unimot zakłada, że w 2023 r. z sieci Avia pochodzić będzie 13% EBITDA, z segmentu LPG – 21%, z segmentu gaz i energia – 25%, a z segmentu ON+PB+BIO – 41%. W 2017 r. 18% EBITDA pochodziło z segmentu LPG, a pozostała część z segmentu ON+PB+BIO.

Realizacja strategii zostanie podzielona na dwa etapy. Pierwszy, który obejmuje 2018 rok, to reorganizacja i optymalizacja biznesu, w ramach której Unimot będzie podejmował szereg działań obniżających koszty operacyjne o 9,5%, czyli o ok. 10 mln zł.

"Rok 2018 pod kątem wyników finansowych niewątpliwie będzie dla nas trudny, ale w kolejnych latach powinniśmy już widzieć efekty prowadzonych zmian. Mam na myśli zarówno działania optymalizacyjne, jak i te zmierzające do wdrożenia nowych, perspektywicznych projektów – skomentował Szozda.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect.

(ISBnews)