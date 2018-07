Archicom zwiększył wartość programu obligacji do 250 mln zł



Warszawa, 05.07.2018 (ISBnews) - Archicom dokonał zmiany umowy z mBankiem dotyczącej programu emisji obligacji (z 17 czerwca 2016 r.), zwiększając maksymalną wartość wyemitowanych papierów do 250 mln zł ze 115 mln zł, podała spółka.

"Zmiana polega na zwiększeniu maksymalnej dopuszczalnej łącznej wartości wyemitowanych obligacji z kwoty 115 000 000 zł do kwoty 250 000 000 zł. Pozostałe istotne postanowienia programu emisji obligacji pozostają bez zmian" - czytamy w komunikacie.

Umowę zawarto na czas nieokreślony. W ramach programu spółka może emitować obligacje niezabezpieczone oraz obligacje zabezpieczone hipoteką. Termin wykupu obligacji do 4 lat. Papiery te nie będą oferowane w trybie oferty publicznej.

Grupa Archicom realizuje zarówno duże osiedla, jak również bardziej kameralne budynki, obiekty postindustrialne czy inwestycje z sektora premium. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)