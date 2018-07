JHM Development kupiło działkę w Łodzi pod ok. 200 mieszkań



Warszawa, 06.07.2018 (ISBnews) - JHM Development kupiło nieruchomość w Łodzi w dzielnicy Bałuty i planuje wybudować na niej budynek wielorodzinny o wielkości około 200 mieszkań, podała spółka.

"Nieruchomość jest położona w Łodzi, w dzielnicy Bałuty przy skrzyżowaniu ulic: Smugowej i Źródłowej. Jest to działka o powierzchni 6 900 m2. […] W niedalekiej przyszłości w tej lokalizacji powstanie budynek wielorodzinny o wielkości około 200 mieszkań" - czytamy w komunikacie.

"Nieruchomość powiększa bank ziemi, którym obecnie dysponuje spółka do około 43 ha powierzchni. Jest to kolejny krok w realizacji strategii ekspansji naszej firmy do dużych aglomeracji miejskich" - powiedziała prezes Regina Biskupska, cytowana w komunikacie.

JHM Development to firma deweloperska z grupy Mirbudu. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2011 r.

(ISBnews)