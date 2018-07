Soboń: lokatorzy Mieszkania plus w Białej Podlaskiej zostaną objęci ustawą o dopłatach do najmu

Źródło: PAP

Lokatorzy Mieszkania plus w Białej Podlaskiej też zostaną objęci ustawą o dopłatach do najmu - powiedział w piątek wiceszef MIiR Artur Soboń. Dodał, że dopłata dla największych mieszkań, czyli 60-metrowych, gdzie czynsz wynosi ok. 800 zł, może wynieść nawet 300 zł.