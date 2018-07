RYNKI W UBIEGŁYM TYGODNIU

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) BUX Węgry 35775,73 -1,54 -0,97 -3,72 0,45 -9,15 PX Czechy 1077,56 0,14 2,46 0,40 9,20 -0,06 BET Rumunia 7835,34 0,27 -3,11 -5,48 -3,02 1,05 BIST 100 Turcja 98733,89 -0,37 2,29 2,15 -1,88 -14,39 WIG 20 Polska 2152,06 -0,21 0,78 -4,64 -6,46 -12,56 WALUTY Para Forint EURHUF 323,290 -0,10 -1,81 1,72 4,62 4,02 Korona EURCZK 25,918 -0,05 -0,27 0,97 -0,83 1,61 Lej EURRON 4,661 -0,05 -0,07 0,12 1,48 -0,13 Lira EURTRY 5,370 0,03 0,04 0,11 29,84 18,11 Złoty EURPLN 4,358 0,10 -0,31 2,23 2,97 4,32

WĘGRY

Forint umocnił się w ub. tygodniu o 1,5 proc., po osłabieniu względem euro w poniedziałek na rekordowe minimum 330,75.

"Wyprzedaż forinta nie wynikała ze słabości węgierskiej gospodarki, ale raczej z ogólnego sentymentu +risk-off+ oraz wzrostu inflacji przy gołębim nastawieniu banku centralnego" - napisali w raporcie z 2.07 analitycy Raiffeisen Bank International.

Cel inflacyjny pozostaje jedyną kotwicą dla polityki banku centralnego Węgier - powiedział zastępca prezesa banku M. Nagy. Podobne sformułowanie znalazło się również w protokole z ostatniego posiedzenia banku centralnego.

Deficyt budżetowy Węgier po I kw. wyniósł 1,1 proc. PKB. W ujęciu kroczącym, roczny deficyt po 4 kwartałach zakończonych w marcu br. wzrósł do 3,0 proc. PKB, o 1 pkt proc. względem IV kw. 2017 r. W tym samym ujęciu przychody budżetowe wzrosły o 7,0 proc. rdr, a wydatki o 11,2 proc. rdr.

"Choć wciąż uważamy, że 2,4-proc. deficyt jest osiągalny, ryzyka wskazują na pogorszenie się bilansu w budżecie. (...) mało prawdopodobne wydaje się, by przychody w relacji do PKB mogły rosnąć w dalszej części roku, gdyż uważamy, że PKB osiągnął swój szczyt w I kw." - ocenili w raporcie analitycy OTP Bank.

Sprzedaż detaliczna na Węgrzech w maju wzrosła o 7,8 proc. rdr vs. 6,1 proc. w kwietniu i konsensusu 5,4 proc. rdr.

Produkcja przemysłowa na Węgrzech w maju wzrosła o 3,8 proc. (dane skorygowane o liczbę dni roboczych) vs. 2,9 proc. w kwietniu. Oczekiwano 2,1 proc.

TURCJA

Inflacja w Turcji wzrosła w czerwcu na 15-letnie maksimum 15,4 proc. rdr vs. 12,1 proc. w maju. Rynek oczekiwał 13,9 proc. W ujęciu mdm ceny wzrosły o 2,6 proc. vs konsensus 1,3 proc. Inflacja bazowa wzrosła na nienotowany dotychczas poziom 14,6 proc. z 12,6 proc.

"Obserwujemy wyraźne pogorszenie w trendzie inflacji bazowej" - ocenił po danych bank centralny Turcji.

Cel inflacyjny banku centralnego to 5 proc.

Ceny producenta (PPI) wzrosły z kolei w VI o 23,7 proc. rdr vs 20,2 proc. miesiąc wcześniej.

"Gwałtowny wzrost inflacji w dużej mierze odzwierciedla załamanie kursu liry w maju, kiedy UST/TRY wzrósł do 4,92, zanim bank centralny został zmuszony do awaryjnej podwyżki stóp procentowych" - napisali w raporcie analitycy Capital Economics.

"Skala wzrostu inflacji w czerwcu prawdopodobnie wystarczy, by wywołać reakcję banku centralnego na lipcowym posiedzeniu (...) Spodziewamy się podwyżki jednotygodniowej stopy repo o 100 pb." - dodali.

Analitycy JPMorgan spodziewają się podwyżki o 125 pb. Rynek wycenia ruch w górę o 50-75 pb. w kolejnych 3 miesiącach. Najbliższe posiedzenie banku centralnego zaplanowano na 24 lipca.

Po danych o inflacji rentowność 10-letnich obligacji Turcji wzrosła na rekordowe maksimum 17,74 proc.

Deficyt w bilansie handlowym Turcji spadł w czerwcu o 8,9 proc. rdr do 5,51 mld USD - wynika ze wstępnych danych. Eksport spadł w tym okresie o 1,21 proc. do 13 mld USD, a import o 3,62 proc. do 18,5 mld USD.

CZECHY

Deficyt gg Czech wyniósł po I kw. 0,72 proc. PKB, o 0,44 pkt. proc. więcej niż rok wcześniej. Dług publiczny Czech spadł w I kw. rdr o 4,13 pkt. proc. do 35,82 proc. PKB, a w ujęciu kdk wzrósł o 1,15 pkt. proc.

Sprzedaż detaliczna w Czechach w maju wzrosła o 2,1 proc. rdr, a z wykluczeniem sprzedaży aut 5,0 rdr.

RUMUNIA

Bank centralny Rumunii (NBR) utrzymał stopy procentowe na poziomie 2,50 proc. NBR utrzymał ponadto stopę depozytową na poziomie 1,50 proc. oraz lombardową na poziomie 3,50 proc.

W 2018 r. NBR trzykrotnie podwyższył stopy procentowe, za każdym razem o 25 pp.

"NBR zacieśnia politykę monetarną, poprzez operacje otwartego rynku (...) bank centralny nie przydzielił płynności kanałem głównej stopy proc. od 27 grudnia. Wygląda na to, że w zamian banki komercyjne pozyskują płynność kanałem stopy lombardowej, której oprocentowanie jest wyższe i wynosi 3,50 proc." - wskazali analitycy Capital Economics.

Jednotygodniowa stopa repo w Rumunii wzrosła w ub. tygodniu do 3,295 proc. z 1,29 proc. w połowie kwietnia.

NBR nie chce zbyt szybko zacieśniać polityki monetarnej w obawie przed wzrostem dyferencjału stóp proc. względem eurozony, co mogłoby skutkować napływem kapitału spekulacyjnego - powiedział prezes NBR M. Isarescu.

Analitycy prognozują, że NBR wznowi cykl zacieśniania w kolejnych kwartałach. Kolejne posiedzenie NBR odbędzie się w sierpniu.

Inflacja w Rumunii do końca roku spadnie w kierunku celu do poniżej 4 proc. - powiedział prezes NBR.

Inflacja w Rumunii w maju (ostatnie dostępne dane) wzrosła na nowy 5-letni szczyt 5,4 proc. rdr, wyraźnie powyżej górnego ograniczenia dopuszczalnego przedziału wahań od celu NBR (2,5 proc., +/- 1 pkt. proc.).

NBR "nie zakończył" cyklu podwyżek stóp procentowych - powiedział kilka dni po posiedzeniu NBR jego wiceprezes L. Voinea.

Wyższe w porównaniu do Polski i Węgier stopy procentowe w Rumunii pomagają utrzymać stabilny kurs leja wobec wyprzedaży walut rynków wschodzących - ocenił prezes NBR M. Isarescu.

PKB Rumunii wzrósł w I kw. o 4,0 proc. rdr i 0,1 proc. kdk - podano w końcowym wyliczeniu. Wstępnie szacowano 4,0 proc. i 0,0 proc.

Agencja Fitch potwierdziła w piątek rating Rumunii na poziomie "BBB-" z perspektywą stabilną.

"Inwestycyjny rating Rumunii wspierają umiarkowany poziom długu publicznego, PKB per capita oraz wskaźniki governance zbieżne z koszykiem państw o ratingu "BBB" Jednocześnie, pro-cykliczne luzowanie fiskalne przy dodatniej luce podażowej stwarzają ryzyka dla stabilności makroekonomicznej" - ocenia agencja.

KALENDARZ MAKRO W TYGODNIU 9-13.07 2018 R.

Poniedziałek 9.07 Wtorek 10.07 Środa 11.07 Czwartek 12.07 Piątek 13.07 Czechy Produkcja przemysłowa za V CPI za VI Rumunia Bilans handlowy za V CPI za VI Produkcja przemysłowa za V Turcja Bilans C/A za V Węgry CPI za VI, bilans handlowy za V

(PAP Biznes)