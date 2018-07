Najkorzystniejszą ofertę na realizację tej inwestycji - jednego z pięciu odcinków brakującego dotąd fragmentu autostrady A1 Tuszyn–Częstochowa - katowicki oddział GDDKiA wybrał w maju br. Złożyła ją – z ceną 596,5 mln zł brutto - firma Polaqua.

Oddziały GDKKiA w Katowicach oraz Łodzi prowadziły przetargi na budowę brakujących odcinków od końca czerwca ub. roku, a oferty otworzyły w grudniu ub. roku.

Jedyny odcinek, którego budowę będzie koordynował oddział katowicki dyrekcji, to tzw. odcinek E o długości 16,9 km. Wiedzie on od granicy woj. śląskiego do węzła Częstochowa Północ (w dokumentacji przetargowej węzeł ten nosi dawną nazwę Rząsawa; bez tego powstającego już węzła). Obecnie w woj. śląskim powstają odcinki F, G, H oraz I - od Częstochowy do Pyrzowic.

W przetargu na odcinek E spłynęły trzy oferty. Przedsiębiorstwo Intercor z Zawiercia wyceniło swoją na 485,8 mln zł brutto, spółka Polaqua z Piaseczna na 596,5 mln zł brutto, a konsorcjum spółek Strabag Infrastruktura Południe i Budimex – na 614,4 mln zł brutto. Przed otwarciem ofert GDDKiA podała, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia 843,6 mln zł brutto.

W połowie maja GDDKiA poinformowała, że jako najkorzystniejszą w tym postępowaniu wybrała ofertę firmy Polaqua. Jeszcze w maju dokumentacja trafiła do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w celu przeprowadzenia tzw. kontroli uprzedniej. W razie jej pozytywnego wyniku, możliwe będzie podpisanie umowy.

„Czekamy” - powiedział PAP we wtorek rzecznik katowickiego oddziału Dyrekcji Marek Prusak. „Podpisanie umowy i rozpoczęcie prac mamy zaplanowane na lipiec 2018 r.” - zaznaczył.

Zamówienie realizowane ma być w formule „projektu i buduj”. Wybrany wykonawca zaoferował jego wykonanie w czasie 35 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. W tym czasie będzie musiał również uzyskać pozwolenie na użytkowanie.

Jeden podzielony na części przetarg na pozostałe odcinki autostrady A1 Tuszyn – Częstochowa prowadzi łódzki oddział GDDKiA. Odcinki te noszą oznaczenia: A, B, C, D.

Odcinek A obejmuje 15,8 km trasy od węzła Tuszyn (bez węzła) do węzła Piotrków Trybunalski Południe (w dokumentacji przetargowej węzeł ten nosi dawną nazwę: Bełchatów; z węzłem). Odcinki B to 24,21 km autostrady od węzła Piotrków Południe do węzła Kamieńsk (z węzłem), odcinek C liczy 16,52 km od węzła Kamieńsk do węzła Radomsko (z węzłem), odcinek D obejmuje 7,02 km A1 od węzła Radomsko do granicy z woj. śląskim.

Na budowę tych czterech odcinków w przetargu łódzkim siedmiu oferentów złożyło 13 ofert. Większość oferentów złożyła odrębne oferty na poszczególne odcinki, jeden z nich – jedną ofertę na wszystkie.

Dotąd łódzki oddział GDDKiA informował o wyborze najkorzystniejszej oferty jedynie na odcinek A. Z ceną 478,9 mln zł złożyło ją konsorcjum Budimex-Strabag (pozostali dwaj oferenci nie wyrazili zgody na przedłużenie terminu związania ofertą).

Zamawiający w obu przetargach (katowickim i łódzkim) wymagają, aby prace projektowe i roboty - wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 38 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca); wlicza się je do czasu objętego projektowaniem.

Zgodnie z danymi Dyrekcji fragment autostrady A1 między węzłami Tuszyn i Piotrków Zachód będzie miał, tak jak teraz, po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Między węzłami Piotrków Zachód i Piotrków Południe zachowany zostanie obecny przekrój dwóch jezdni po cztery pasy ruchu, a między węzłami Piotrków Południe i Częstochowa trasa zostanie rozbudowana z dwóch do trzech pasów ruchu w każdą stronę.

Na A1 między węzłami Tuszyn i Częstochowa Północ zaplanowano pięć węzłów drogowych (Piotrków Zachód, Piotrków Południe, Kamieńsk, Radomsko oraz Mykanów)

Przygotowania do budowy fragmentu autostrady A1 Częstochowa-Tuszyn trwały od lat. Ostatecznie Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów postanowił wiosną ub. roku, że odcinek ten będzie realizowany ze środków Krajowego Funduszu Drogowego. Na całą inwestycję zabezpieczono z tego źródła, za zgodą ministra finansów, 4 mld zł.

W niedzielę premier Mateusz Morawiecki mówił w Katowicach m.in. o rozbudowie infrastruktury drogowej w regionie. W części wystąpienia poświęconej m.in. realizacji rządowego Programu dla Śląska wymienił m.in. „dokończenie jedynki – A1 – bardzo ważne z punktu widzenia atrakcyjności inwestycyjnej”.(PAP)

autor: Mateusz Babak

edytor: Sonia Sobczyk