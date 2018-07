Roboty, które mają rozmiar jednej czwartej monety, są wykonane z nowatorskiego typu atramentu do drukarek 3D nasączonego drobnymi magnetycznymi cząstkami - podaje Quartz. Są one ułożone w taki sposób, że po przesunięciu magnesu po ich powierzchni zwężają się w zaprojektowany wzór.

Inżynierowie umożliwili robotom pełzanie, skakanie, toczenie się a nawet łączenie z przedmiotami, tak jak działa jak muchołówka, czyli poprzez przyczepiania się do tabletki (przedmiotu), a następnie rolowanie jej. Roboty są wyjątkowe ze względu na swoją wszechstronność. Naukowcy przekonują, że różnorodność kształtów, jakie mogą przyjmować sprawia, że mogą okazać się pewnego dnia idealne do wprowadzenia do ludzkiego organizmu (na przykład poprzez połknięcie). – Mogą znaleźć potencjalnie zastosowanie w biomedycynie – powiedział prowadzący projekt Yoonho Kim.

Ponieważ urządzenia są drukowane w technologii 3D mogą być łatwo i precyzyjnie powielane oraz przybierać najróżniejsze kształty.

>>> Czytaj również: Założyciel Xiaomi tworzy technologiczne imperium. To o wiele więcej niż smartfony