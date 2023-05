Przykład? Na środowej konferencji „I/O” Google’a, wspomniana fraza padła podczas blisko dwugodzinnej prezentacji blisko 140 razy. Potentat w zakresie internetowych wyszukiwarek wszczął korporacyjny alarm w reakcji na gwałtowny wzrost popularności ChatGPT, które jest rozwijane przy dużym udziale Microsoftu. Zarząd Google obawia się, że generatywna sztuczna inteligencja może zagrozić pozycji jego wyszukiwarki, chociaż bieżące dane nt. rynkowego udziału w tej niszy przeczą temu.

Google zaprezentowało na wspomnianej konferencji własny system sztucznej inteligencji opartej o zaawansowany model językowy o nazwie PaLM 2, która ma zostać zintegrowana z Bardem, czyli odpowiedzią firmy na projekt OpenAI i Microsoftu.

Wracając do wzmianek nt. AI. Na kwietniowych spotkaniach ws. wyników pojawiły się one ponad 50 razy w przypadku Alphabetu (spółka-matka Google), Mety oraz Microsoftu. Również Amazon i Apple wykazują zwiększone w porównaniu do zeszłego roku zainteresowanie tematem.