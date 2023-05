Firma Jeffa Bezosa dąży do „regionalizacji” logistyki, czyli zoptymalizowania procesów wysyłki towarów polegającego na wysyłaniu ich z magazynów, które są tak blisko miejsc docelowych, jak to tylko możliwe. Będzie to wymagało wykorzystania technologii, która będzie analizowała dane i wzorce, co pomoże w przewidywaniu, gdzie i na co będzie popyt w danym czasie. Konieczne będzie tutaj wykorzystanie sztucznej inteligencji.

Reklama

Cel? Amazon chce dostarczać produkty już w dniu zamówienia lub najpóźniej następnym. Obecnie tak krótki czas oczekiwania zapewnia subskrypcja Amazon Prime. Nowy kierunek ma pomóc firmie optymalnie zarządzać zapasami (głównie miejscem ich lokowania). Amazon podkreśla, że firma już obecnie jest bardzo dobra w „regionalizowaniu”.

Optymalizacja tras i robotyzacja

Reklama

Sztuczna inteligencja może także pomóc w mapowaniu i planowaniu tras z uwzględnieniem takich zmiennych jak na przykład wiatr. Inny obszar wykorzystania to algorytmy rekomendacyjne, które mają za zadanie ulepszyć proces wyszukiwania przez klientów produktów.

Kolejny obszar, w którym szybko rozwija się Amazon, jest robotyzacja pracy. Szacuje on, że już 75 proc. wszystkich zamówień realizuje z wykorzystaniem maszyn. Firma podkreśla, że przyszłością pracy będzie kooperacja człowieka z robotami, co potwierdzają statystyki zatrudnienia w gigancie e-commerce (wzrost liczby robotów przy jednoczesnym zwiększaniu zatrudnienia).