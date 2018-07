Jak wskazano, rekordzista - warszawiak jest winien telekomom ponad 210 tys. zł.

"Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że wystarczy 200 zł zaległości u jednego wierzyciela i 30 dni po terminie płatności, aby znaleźć się w rejestrze dłużników. Konsekwencją niepłacenia jest wpis do rejestru, który ogranicza możliwość podpisania kolejnej umowy na telefon, a także blokuje dostęp do kredytów, zakupów ratalnych i innych usług" - powiedział PAP Sławomir Grzelczak, prezes Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Podkreślił, że klient z długiem nie wzbudza zaufania.

Według BIG wśród dłużników-konsumentów, obok tych, którzy przeszacowali swoje możliwości - lub z przyczyn losowych przestają radzić sobie z obsługą zobowiązań - są też oszuści. "Biorą po kilka drogich telefonów i to czasami u kilku operatorów jednocześnie, nawet nie zakładając, że będą za nie płacić" - podaje BIG.

Do rejestru trafiają też gubiący dowód osobisty. "Zakupy w firmach telekomunikacyjnych na cudzy dokument to nie rzadkość. Niestety nie każdy zgłasza zaginięcie dowodu do systemu Dokumenty Zastrzeżone, do którego zaglądają operatorzy" - wskazał Grzelczak.

W gronie dłużników, jak wynika z danych Biura, znajdują się też prowadzący działalność gospodarczą, którzy biorą po kilka telefonów na firmę. "Gdy jednak biznes ma kłopoty zostają z długiem zapisanym na prywatne konto" - zaznaczono.

Najwięcej dłużników telekomunikacyjnych mieszka na Śląsku – 46 tys., ich łączny dług przekracza 113 mln zł. Na drugim miejscu jest Dolny Śląsk z ponad 33 tys. dłużników i ponad 83 mln zł zaległości. Na trzeciej pozycji znalazło się Mazowsze, gdzie mieszka ponad 32 tys. dłużników telekomów, a ich łączny dług dochodzi do 83 mln zł. Z kolei najmniej niepłacących operatorom telekomunikacyjnym mieszka na Podlasiu oraz w Świętokrzyskim i Opolskim.

Statystycznie najbardziej ryzykowne dla firm telekomunikacyjnych są województwa: lubuskie, dolnośląskie oraz kujawsko-pomorskie, bo tu można spotkać 14 dłużników telekomunikacyjnych na 1 tys. dorosłych mieszkańców. 12 jest na Śląsku, 11 na Warmii i Mazurach oraz na Pomorzu, a 10 w Wielkopolsce - wyliczono.

Jak wynika natomiast z analizy wieku i płci dłużników telekomunikacyjnych, najwięcej osób niepłacących rachunków ma między 25 a 34 lat - takich jest niemal 80 tys. Wśród winnych telekomom przeważają mężczyźni (58 proc.).

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

edytor: Anna Mackiewicz