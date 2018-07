Zorganizowano je w ramach trwających konsultacji ws. tworzenia rządowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

"Od początku lipca kierownictwo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej spotyka się w całym kraju ze środowiskami osób niepełnosprawnych, żeby bezpośrednio od nich dowiedzieć się, co trzeba poprawić w obecnym systemie. Wkrótce pojawią się w nim dodatkowe 2 mld zł i chcemy usłyszeć, jakie są oczekiwania osób niepełnosprawnych i ich rodzin, co do wydatkowania tych pieniędzy i form wsparcia" – powiedział Marczuk podczas konferencji prasowej po spotkaniu w Towarzystwie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Jedliczach.

Wiceszef MRPiPS wyjaśnił, że dodatkowe środki przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, które mają poprawić jakość ich życia, będą pochodziły z utworzonego Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

"Ma on być zasilany z +daniny solidarnościowej+ od osób zarabiających ponad milion złotych rocznie oraz z części składki na Fundusz Pracy. W ten sposób od 2019 nowy fundusz będzie dysponował 650 mln zł, a od 2020 - 2 mld zł. Nie chcemy tych środków rozdzielać zza biurka w Warszawie, tylko rozmawiać ze środowiskami osób niepełnosprawnych w całym kraju, jak one wyobrażają sobie najlepsze wydanie tych pieniędzy i jakie postulują zmiany w systemie" – tłumaczył Marczuk.

Jak wskazał, z dotychczasowych spotkań wynika, że przedstawiciele tych środowisk kładą największy nacisk na aktywizację zawodową niepełnosprawnych, która – jak mówił – jest najlepszą terapią. Dodał, że drugi z głównych postulatów dotyczy systemu usług przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

"Dzięki nim, takie osoby - i ich opiekunowie - będą mogły wychodzić z domu. Pojawiają się też pytania o wsparcie finansowe niepełnosprawnych i ich opiekunów" – przyznał wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Zaznaczył, ze w tym aspekcie rząd nadrabia obecnie wieloletnie zaniedbania. Przypomniał m.in. o podwyższeniu wysokości renty socjalnej i zwiększeniu w najbliższym czasie zasiłku pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku dla opiekuna.

W zamkniętej dla mediów dyskusji w Jedliczach uczestniczyli przedstawiciele PFRON, NFZ, ZUS, środowiskowych domów samopomocy, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej i organizacji pozarządowych z województwa łódzkiego.

Projekt ustawy zakładającej utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych został opublikowany przez MRPiPS w ubiegły piątek. Fundusz ma być zasilany z części składki na Fundusz Pracy oraz z "daniny solidarnościowej" od osób zarabiających ponad milion złotych rocznie. Zaproponowano, by ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r.

W połowie maja rząd przedstawił propozycję nowego modelu finansowania wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Ma się on opierać na trzech filarach: Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, pakiecie społecznej odpowiedzialności i programie "Dostępność plus". Propozycja została zapowiedziana, gdy trwał protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w Sejmie.

Zgodnie z projektem MRPiPS, źródłem przychodów funduszu będzie przede wszystkim obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, a także danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych - w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy.

Zgodnie z projektem, pieniądze z funduszu mają być przeznaczone m.in. na wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych, na promowanie i wzmacnianie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych oraz na innowacyjne rozwiązania dotyczące rehabilitacji społecznej i zawodowej.

W projekcie wskazano, że pozostałymi źródłami przychodów mają być m.in. dotacje z budżetu państwa na realizację programów współfinansowanych z funduszy UE na rzecz osób niepełnosprawnych.(PAP)

autor: Bartłomiej Pawlak