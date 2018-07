Jasionka: Ruszyła budowa hotelu przy lotnisku; ma kosztować 34 mln zł

Źródło: PAP

Ok. 34 mln zł ma kosztować liczący 120 pokoi hotel, którego budowę rozpoczęto w czwartek przy lotnisku w Jasionce k. Rzeszowa. Do użytku zostanie oddany we wrześniu 2019 r. Będzie działał pod marką Holiday Inn Express w ramach sieci Intercontinental Hotels Group.