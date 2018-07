PKN Orlen: Jeśli koncesja offshore będzie przedłużona, budowa farm po 2023 r.



Warszawa, 20.07.2018 (ISBnews) - PKN Orlen zakłada, że jeśli zapadnie ostateczna decyzja o przedłużeniu koncesji offshore do 2022 r., to rozpocznie budowę farm wiatrowych na Bałtyku po 2023 r., wynika z wypowiedzi wiceprezesa Wiesława Protasewicza. Koncern nie planuje obecnie inwestycji w energetykę jądrową.

"W tej chwili będziemy dążyli do przedłużenia naszej koncesji offshore do 2022 roku. Jeśli pojawi się decyzją czy budować czy nie, to by było to realizowane po 2023 r."- powiedział Protasewicz podczas konferencji prasowej.

Dodał, że spółka nie jest zainteresowana budową elektrowni jądrowej.

"Przyglądamy się wydarzeniom i informacjom medialnym, dotyczącym budowy elektrowni jądrowej. Na dzień dzisiejszy PKN Orlen nie planuje inwestować w energetykę jądrową i nie zostały podjęte żadne decyzję. Ale jeśli się coś pojawi, to będzie wtedy to analizować" - dodał.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)