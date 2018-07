Ovostar zmniejszył produkcję jaj o 3% r: r do 787 mln sztuk w I półr.



Warszawa, 24.07.2018 (ISBnews) - Ovostar Union zmniejszył produkcję jaj o 3% r/r do 787 mln sztuk w I połowie 2018 r., podała spółka. Wolumen sprzedanych jaj w skorupkach wzrósł do 679 mln sztuk (+31% r/r).

"Wolumen eksportowanych jaj wzrósł o 58% r/r do 294 mln jaj i stanowił 43% całkowitej sprzedaży" - czytamy w komunikacie.

Liczba kur w tym okresie spadła do 7,4 mln wobec 7,9 mln w I półroczu 2017 r., czyli o 9% r/r. Spadek rok do roku wynika głównie z planowej wymiany stada.

Średnia jednostkowa cena sprzedaży jaj wzrosła o 43% w ujęciu rok do roku i wyniosła 1,856 UAH.

W okresie styczeń-czerwiec spółka przerobiła 280 mln jaj (wzrost o 18% r/r). Wolumen sprzedaży przetworów suszonych wyniósł 1 382 ton (wzrost o 18% r/r), z czego na eksport przypadło 71%. Średnia cena przetworów suszonych spadła o 22% r/r do 132,98 UAH/kg.

Sprzedaż przetworów płynnych wzrosła o 21% r/r do 5 867 ton ze średnią ceną wyższą o 31% r/r wynoszącą 39,44 UAH/kg. Udział eksportu wyniósł 29%.

"Spółka kontynuowała prace nad dalszą ekspansją rynków eksportowych oraz utrzymaniem udziału w lokalnym rynku, co zaowocowało dobrą wydajnością operacyjną. W związku z tym zarząd jest bardzo zadowolony z wyników osiągniętych w pierwszej połowie 2018 r." - skomentował prezes Ovostar Borys Bielikov, cytowany w komunikacie.

(ISBnews)