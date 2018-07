Polwax kupi od Grupy Lotos produkty parafinowe za ok. 60 mln zł w 2019 r.



Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Grupa Lotos uznała za najkorzystniejszą złożoną przez Polwax ofertę na zakup produktów parafinowych w 2019 r., podał Polwax. Szacunkowa wartość zakupu w przyszłym roku wyniesie ok. 60 mln zł.

"Dotychczasowa umowa wieloletnia na zakup przez spółkę produktów parafinowych od GL S.A. obowiązuje do końca roku 2018, w związku z tym spółka złożyła swoją ofertę na zakup produktów parafinowych w roku 2019, przy czym samo uzgodnienie przez strony szczegółowych treści kontraktu nastąpi w terminie późniejszym" – czytamy w komunikacie.

Szacowana ilość zakupionych od Grupy Lotos produktów parafinowych wyniesie 20 tys. ton w 2019 r. (+/- 20% w opcji sprzedającego), a szacowana wartość obrotów w ramach dokonanych dotychczas uzgodnień (co do ilości i ceny produktów) wyniesie ok. 60 mln zł netto w tym okresie. Zmiana wartości obrotów może wynikać z możliwej zmiany ilości dostarczanych produktów parafinowych, tj.+/- 20% w opcji sprzedającego, podano także.

Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 24,18 mld zł w 2017 roku.

