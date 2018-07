Gazeta poinformowała, że przyjrzała się opublikowanym przez Ministerstwo Finansów zestawieniom największych płatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

"Liderem wśród firm nowych technologii okazał się CD Projekt, który w ubiegłym roku zapłacił 45,8 mln zł CIT. To więcej niż do budżetu wpłaciły łącznie wielkie korporacje IT: IBM Polska, Microsoft Polska, Oracle Polska, SAP Polska i Enterprise Services, które z tytułu CIT zasiliły budżet w minionym roku kwotą 27 mln zł" - pisze "Puls Biznesu".

Gazeta wyjaśnia, że są też duże informatyczne firmy międzynarodowe, które z powodu straty podatkowej nie zasiliły budżetu CIT-em. Wśród nich jest m.in. Oracle Polska, który przy 590 mln zł sprzedaży miał 593,2 mln zł kosztów uzyskania przychodów. "Także stratę podatkową w minionym roku zanotował IBM Polska. Firma wypracowała 935,4 mln zł przychodów, ale koszty uzyskania wyniosły 965,8 mln zł" - informuje gazeta. Zaznacza, że to pierwszy raz od 2013 r., kiedy oba koncerny w ogóle nie zapłaciły podatku CIT.

"PB" informuje, że przez ostatnie pięć lat IBM Polska wygenerował na polskim rynku 5,5 mld zł przychodów i zapłacił w tym czasie blisko 44 mln zł CIT (mniej niż CD Projekt za ostatni rok). W przypadku Oracle Polska pięcioletnie przychody to łącznie 3 mld zł, a podatek to 21,5 mln zł (czyli zbliżony poziom do CIT Asseco za 2017 r.).

"Ciekawostką jest, że choć Oracle Polska i IBM Polska nie zasiliły polskiego budżetu CIT-em za 2017 r., to ich spółki matki wypłaciły rekordowe wartości podatku dochodowego" - czytamy.

