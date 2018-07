Millennium liczy, że sprzeda po 3 mld zł kredytów gotówkowych i hipotecz. w br.



Warszawa, 26.07.2018 (ISBnews) - Bank Millennium oczekuje, że przy utrzymaniu pozytywnych trendów w II połowie roku, może sprzedać pożyczki gotówkowe na ponad 3 mld zł i kredyty hipoteczne o podobnej wartości, poinformował wiceprezes Fernando Bicho.

"Jeżeli utrzymamy obecny trend, to możemy zakończyć rok na poziomie ponad 3 mld zł sprzedaży pożyczek gotówkowych i 3 mld zł jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne" - powiedział Bicho podczas konferencji prasowej.

Bank podał wcześniej, że sprzedaż nowych kredytów hipotecznych w złotych w I połowie 2018 wzrosła o 53% r/r, osiągając poziom ponad 1,6 mld zł. W samym II kwartale 2018 roku sprzedaż nowych kredytów hipotecznych wzrosła o 15% kw/kw, osiągając wartość 863 mln zł.

Sprzedaż nowych pożyczek gotówkowych również rosła i osiągnęła w pierwszej połowie 2018 roku podobny poziom (prawie 1,6 mld zł), co oznacza wzrost o 41% w stosunku do pierwszej połowy 2017 roku. Sprzedaż pożyczek gotówkowych w II kw. wyniosła 822 mln zł zapewniając 7% kwartalnego wzrostu.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.



(ISBnews)