Senat w czwartek pracuje nad zmianami w Kodeksie wyborczym, dotyczącymi wyborów do Parlamentu Europejskiego. Według noweli, każdy okręg w wyborach do PE ma mieć przypisaną konkretną liczbę - co najmniej trzech - posłów wybieranych do europarlamentu.

W czasie omawiania nowelizacji ustawy, senator Jerzy Czerwiński (PiS) zapytał szefową KBW, kiedy w Polsce odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego; dopytywał, jak długi jest okres wyborczy i jaką datę warunkuje on dla naszego kraju.

Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego odbywają się w okresie wyborczym ustalonym w przepisach prawa Unii Europejskiej. Wybory do PE zarządza prezydent RP, w drodze postanowienia, nie później niż na 90 dni przed dniem wyborów, wyznaczając ich datę na dzień wolny od pracy przypadający w okresie wyborczym.

Szefowa KBW wskazała, że w Polsce okres wyborczy trwa od 23 do 26 maja 2019 r. "Ponieważ zgodnie z naszymi przepisami (wybory) to dzień wolny od pracy, będzie to 26 maja w niedzielę" - poinformowała Pietrzak.

Jak podkreśliła, do zadań KBW należy przygotowanie i przeprowadzenie tych wyborów.