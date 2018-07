Jak podała w piątek Komisja Europejska, środki przyznała Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC), która wspiera nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy.

Konkurencja była zacięta - złożono 3170 aplikacji. Z 403 osób, które otrzymały grant, tylko cztery pochodzą z polskich uniwersytetów. Dla porównania z uniwersytetów w Niemczech jest ponad 70 badaczy.

Prowadzący badania na polskich uczelniach wyższych zajmują się m.in. nowym podejściem do nieedytowanych rękopisów biblijnych jako źródeł wczesnej historii języka karaimskiego (Uniwersytet Jagielloński), poszukiwaniem nowatorskich strategii usprawniających immunoterapię nowotworów (Warszawski Uniwersytet Medyczny) oraz niepewnością w bioetyce, np. w badaniach genetycznych czy w decyzjach dotyczących reprodukcji (Uniwersytet Jagielloński).

Choć liczba Polaków wśród osób, którym udało się wywalczyć granat, nie jest duża, badaczy z Europy Środkowo-Wschodniej, którym udało się go otrzymać, jest nieco więcej niż rok wcześniej. "Już drugi rok z rzędu prawie 40 proc. beneficjentów grantów startowych to kobiety. Jeśli chodzi o rozkład geograficzny, to od zeszłego roku znacznie wzrosła liczba osób, które odniosły sukces w Holandii. Miło nam zauważyć poprawę wskaźnika sukcesu kandydatów, których badania zostaną przeprowadzone w Europie Środkowej i Wschodniej - choć liczba tych kandydatów pozostaje niska" - podkreślił szef Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych profesor Jean-Pierre Bourguignon.

Nie wszyscy wyróżnieni to Europejczycy. O wsparcie mogli wystąpić również pochodzący spoza UE naukowcy, którzy prowadzą projekt na uczelni w jednym z państw członkowskich. Wśród nagrodzonych są osoby np. z Wietnamu czy Argentyny. "Oprócz wspierania europejskich naukowców na wczesnym etapie granty początkowe ERC pomagają wzbogacić europejską przestrzeń badawczą poprzez przyciąganie i zatrzymywanie zagranicznych naukowców w Europie" - podkreślił komisarz ds. badań, nauki i innowacji Carlos Moedas.

Badania, jakie zostaną sfinansowane z przyznanych grantów, będą obejmować szeroki zakres tematów: od różnic między komórkami ludzkimi i należącymi do małp człekokształtnych po dociekania, dlaczego Japonia stała się potęgą przemysłową.

W czołówce stypendystów poza tymi wywodzącymi się z Niemiec (73) są jeszcze badacze z Włoch (42), Francji (33) i Holandii (33). Badania przeprowadzane będą w 22 krajach. Najwięcej projektów będą gościły instytucje badawcze z Niemiec (76), Wielkiej Brytanii (67) i Holandii (46). Granty początkowe pomogą wybranym naukowcom zbudować własne zespoły badawcze, dzięki czemu powstaną nowe miejsca pracy.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych to utworzona w 2007 r. unijna agenda, której celem jest wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów czy akademików. Członkowie Rady to 20 najwyższej rangi przedstawicieli europejskiego środowiska naukowego.

Granty ERC przyznawane są w drodze otwartego konkursu na projekty kierowane przez początkujących i doświadczonych naukowców, niezależnie od ich pochodzenia, którzy pracują lub przenoszą się do pracy w Europie. Jedynym kryterium wyboru jest doskonałość naukowa.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)