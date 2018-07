Średnie zarobki leśniczego

W badaniu wynagrodzeń leśniczych, z którego raport udostępnił portal wynagrodzenia.pl, wzięło udział 120 osób. Z udzielonych przez nich odpowiedzi wynika, iż mediana zarobków w tym zawodzie to 6 828 złotych brutto. Pensja co drugiego leśniczego wynosi od 5 056 do 8 313 złotych brutto. 25 proc. najgorzej wynagradzanych zarabia mniej niż 5 056 złotych brutto, a 25 proc. wynagradzanych najlepiej cieszy się pensją przekraczającą 8313 złotych brutto.

Dodatkowe profity

Większość leśniczych korzysta z świadczeń pozapłacowych, do których uprawnia ich wykonywany zawód. 78 proc. badanych otrzymuje ryczałt na paliwo, 74 proc. używa służbowego telefonu komórkowego, a 63 proc. mieszka w służbowym domu lub mieszkaniu.

