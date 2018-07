Grupa Żywiec miała 123,81 mln zł zysku netto, 175,88 mln zł EBIT w I poł. 2018r.



Warszawa, 30.07.2018 (ISBnews) - Grupa Żywiec odnotowała 123,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 134,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 175,88 mln zł wobec 173,54 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 641,96 mln zł w 2018 r. wobec 1 584,5 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. Grupa Żywiec sprzedała 5,6 mln hektolitrów piwa, podobnie jak w analogicznym okresie 2017 r.

"Bardzo dobra pogoda w kwietniu i maju oraz dodatkowe okazje do konsumpcji piwa związane z Mistrzostwami Świata w piłce nożnej sprawiły, że mimo słabego pierwszego kwartału, w całym pierwszym półroczu 2018 roku sprzedaż piwa w Polsce wzrosła o ponad 3% w ujęciu ilościowym i o 6% w ujęciu wartościowym " - czytamy w raporcie.

Niższy zysk netto jest związany z niekorzystnym wpływem różnic kursowych oraz wzrostem kosztów zakupu surowców i opakowań, wyjaśniono także.

"Dzięki skutecznej strategii marketingowej i sprzyjającej pogodzie w drugim kwartale 2018 roku zwiększyliśmy zarówno przychody ze sprzedaży, jak i zysk operacyjny, równoważąc słabsze wyniki pierwszego kwartału. Jesteśmy szczególnie zadowoleni z tego, że konsumenci bardzo chętnie sięgali po nasze nowe propozycje bezalkoholowe ze Strefy Zero, specjalności i marki premium, co przyniosło wzrost przychodów z każdego hektolitra piwa (+6%) oraz wzrost całościowych przychodów (+4%). Nasza strategia budowania wartości przynosi oczekiwane rezultaty i będziemy ją kontynuować. Jesteśmy zadowoleni z wyników pierwszego półrocza i skupiamy się na realizacji założonych planów w sezonie" - powiedział prezes Guillaume Duverdier, cytowany w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 127,18 mln zł wobec 134,15 mln zł zysku rok wcześniej.



Grupa Żywiec warzy piwo w pięciu browarach: Warce, Elblągu, Leżajsku oraz w Żywcu i w Cieszynie. W 2017 roku sprzedała 11,2 mln hektolitrów piwa. Spółka jest notowana na GPW od 1991 r.



(ISBnews)