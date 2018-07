Atal wprowadził do oferty 21 lokali biurowych w ramach projektu Atal Residence



Warszawa, 30.07.2018 (ISBnews) - Atal wprowadził do sprzedaży 21 lokali biurowych w krakowskim projekcie Atal Residence. Zakłada on rewitalizację zabytkowych budynków dawnej fabryki Miraculum. Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to II kwartał 2019 r.

Najnowszy etap Atal Residence obejmuje rewitalizację zabytkowego budynku funkcjonującego dawniej jako część zakładów kosmetycznych Miraculum. Przywrócony zostanie historyczny wygląd zabudowy z uwzględnieniem jej zabytkowych detali, lecz obiekt zmieni swój charakter – oferować będzie przestrzenie biurowe, usługowe oraz handlowe. W inwestycji znajdzie się 21 lokali o zróżnicowanej gamie metraży – od 22,14 m2 do 514,01 m2. Dodatkowo istnieć będzie możliwość powiększenia lokali o 8 pomieszczeń przynależnych o powierzchniach od 13,58 do 74,12 m2, podano w komunikacie.

"Rośnie popyt na klimatyczne przestrzenie biurowe zlokalizowane w odnowionych obiektach poprzemysłowych. W trend ten wpisuje się inwestycja Atal Residence IV - unikatowy na skalę Krakowa projekt obejmujący rewitalizację budynków dawnej fabryki Miraculum. Dominować w nim będą przestrzenie o postindustrialnym, loftowym charakterze, wzbogacone zabytkowymi detalami. To ciekawa propozycja dla najemców, dla których istotną rolę odgrywa charakter biura. Dzięki zróżnicowanym metrażom lokali przestrzeń dla siebie znajdą tu zarówno większe firmy, jak i mniejsze startupy" - powiedział prezes Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie.

W otoczeniu zrewitalizowanego obiektu dawnej fabryki Miraculum powstaje nowy budynek mieszkalny. Lokale zarówno z pierwszego, jak i drugiego etapu inwestycji trafiły już do sprzedaży. W ramach I etapu Atal Residence powstały łącznie 224 mieszkania, dostępnych jest jeszcze 5 z nich. Na drugi etap kompleksu składać się będzie 77 lokali, 5 z nich jest jeszcze w sprzedaży, przypomniano.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W całym 2017 r. Atal sprzedał 2 787 mieszkań.

(ISBnews)