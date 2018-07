iFun4All miało 0,5 mln zł zysku netto w II kw. 2018 dzięki umowie z Microsoftem



Warszawa, 31.07.2018 (ISBnews) - iFun4All odnotowało 0,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2018 r. wobec 0,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,52 mln zł wobec 0,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,05 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 0,29 mln zł rok wcześniej.

"Przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 1 047 tys. zł (wzrost o 257% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego), iFun4All wypracował w drugim kwartale bieżącego roku 504 tys. zł zysku netto. To rekordowy kwartał w całej historii firmy" - czytamy w komunikacie.

"Nie ukrywamy, że to efekty umowy z Microsoftem. Mamy nadzieję, że to początek dłuższej współpracy z Amerykanami. Ze swojej strony damy z siebie wszystko, żeby końcowy produkt był dopracowany do ostatniego szczegółu. Realizacja projektu wpłynie również na wyniki bieżącego kwartału" - zapowiedział prezes Michał Mielcarek, cytowany w komunikacie.

Spółki wspólnie pracują nad nową grą, której premierę przewidziano jeszcze w tym roku.

"Przypomnijmy, że iFun4all jest jedynym deweloperem gry. Mixer finansuje produkcję oraz zapewnia wsparcie marketingowe i technologiczne. Premiera gry odbędzie się jeszcze w tym roku. Tworzona gra będzie najbardziej innowacyjną, zaawansowaną technologicznie i wyjątkową grą w historii krakowskiego studia" - czytamy dalej.

Na początku 2018 roku spółka iFun4all poinformowała, że pracuje nad trzema różnymi grami. Firma zapowiedziała już "Far Peak" oraz "Ritual". Produkcja tworzona w kolaboracji z Mixerem jest trzecim z wcześniej zapowiadanych tytułów. Prace nad wszystkimi tytułami przebiegają zgodnie z planem, podsumowano w materiale.

W I poł. 2018 r. spółka miała 0,46 mln zł zysku netto w porównaniu z 0,19 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1,4 mln zł w porównaniu z 0,67 mln zł rok wcześniej.

iFun4all to niezależny producent gier wideo. Firma powstała w 2009 r. jako spółka córka Bloober Team. Od 2014 roku spółka tworzy gry z segmentu mid-core. Specjalizuje się w tworzeniu tytułów wykorzystujących "Real World-Data" - informacje ze świata rzeczywistego, które wpływają na rozgrywkę. Akcje spółki zadebiutowały we wrześniu 2016 roku na rynku NewConnect.

