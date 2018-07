Kredyt Inkaso podniósł marżę dla planowanej emisji obligacji serii E1



Warszawa, 31.07.2018 (ISBnews) - Zarząd Kredyt Inkaso podjął uchwały w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii E1, podała spółka. Spółka m.in. podniosła marżę odsetkową do 490 pkt. bazowych z 430 pkt wcześniej i przedłużyła maksymalny termin wykupu do 16 sierpnia 2022 r.

"W warunkach emisji obligacji, zmianie uległy w szczególności następujące elementy:

1. podwyższono marżę do poziomu 490 punktów bazowych;

2. maksymalny termin wykupu obligacji oznaczono na dzień 16 sierpnia 2022 r.;

3. odsetki od obligacji będą wypłacane w okresach półrocznych: 16 luty 2019 r., 16 sierpnia 2019 r., 16 luty stycznia 2020 r., 16 sierpnia 2020 r., 16 luty 2021 r., 16 sierpnia 2021 r. 16 luty 2022 r., 16 sierpnia 2022 – (dni płatności odsetek)" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała także, że wcześniejszy wykup obligacji może nastąpić najwcześniej w dniu płatności odsetek za 2 okres odsetkowy. W takim wypadku premia dla obligatariusza wyniesie:

- 0,5% wartości nominalnej jednej obligacji a dzień takiego wcześniejszego wykupu nastąpi w dniu płatności pdsetek za 2, 3 lub 4 okres odsetkowy,

- 0,25% wartości nominalnej jednej obligacji a dzień takiego wcześniejszego wykupu nastąpi w dniu płatności odsetek za 5 okres odsetkowy oraz

- w przypadku wykupu obligacji w dniu płatności odsetek za 6 lub 7 okres odsetkowy premia nie przysługuje.

"Dodatkowo obligatariusze będą mogli żądać wcześniejszego wykupu obligacji, gdy wskaźnik finansowy oparty na skonsolidowanym zadłużeniu finansowym netto/EBITDA skorygowana przekroczył wartość 420%, przy czym nie będzie stanowiła przypadku naruszenia sytuacja, w której wskaźnik finansowy jednorazowo, podczas jednego badania, osiągnie wartość wyższą niż 420%, nie wyższą jednak niż 470%, o ile w kolejnych dwóch badaniach wskaźników finansowych, jego wartość nie przekroczy 420%. Pozostałe zapisy warunków emisji obligacji serii E1 nie uległy zmianie" - czytamy także.

Wcześniej, w połowie lipca br. Kredyt Inkaso poinformował, że zdecydował o emisji do 50 000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii E1, o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł. Środki pozyskane z emisji obligacji mają być przeznaczone na bieżącą działalność operacyjną, w tym w szczególności bezpośredni lub pośredni zakup portfeli wierzytelności oraz refinansowanie zadłużenia. Wtedy spółka podała, że wysokość oprocentowania obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR 6M oraz marży odsetkowej.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r

(ISBnews)