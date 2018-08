Cherrypick Games: 'My Beauty Spa: Stars & Stories' jest w fazie soft-launchu



Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Największa gra warszawskiego Cherrypick Games "My Beauty Spa: Stars & Stories" trafiła do fazy soft-launch, podała spółka. Premiera gry planowana jest w III kw. br.

"Wprowadzenie gry do fazy soft-launch to zakończenie długiego procesu projektowania i programowania oraz etap, w którym nasza gra zaczyna 'żyć', choć wymaga od nas jeszcze wiele pracy. Zdecydowaliśmy, że 'My Beauty Spa: Stars & Stories' przetestujemy w trzech etapach, na kilku wybranych rynkach, m.in. filipińskim, kanadyjskim, duńskim, szwedzkim i australijskim. W tym czasie dokładnie zbadamy zachowania graczy i dopasujemy do nich wszystkie parametry produktu. W następnej kolejności przetestujemy również model monetyzacji" - powiedział prezes Marcin Kwaśnica, cytowany w komunikacie.

Jeszcze przed wprowadzeniem "My Beauty Spa: Stars & Stories" do fazy testów spółka sprawdziła zainteresowanie graczy tytułem, wyświetlając reklamę gry w wybranych kanałach. Wyniki okazały się ponad dwukrotnie lepsze od średniej dla tego typu produktów. Engagement rate (wskaźnik pokazujący zainteresowanie graczy), wyniósł 97%, natomiast click to install rate (procent użytkowników, którzy chcieli pobrać grę, widząc jej reklamę), ukształtował się na poziomie 67%, podano także.

"Uzyskane wyniki bardzo nas cieszą i są dobrym prognostykiem dla 'My Beauty Spa & Stories'. Co ważne, gra bazuje na sprawdzonych założeniach 'My Hospital', co znacznie ułatwia nam pracę. Pozycjonowanie produktu do znanego już użytkownika pozwoliło nam na dokładne sprecyzowanie detali pod gusta i zachowanie gracza oraz adaptację elementów ważnych dla tego segmentu, takich jak storytelling czy tematyka. Mamy nadzieję, że nasz nowy tytuł podbije serca graczy, podobnie jak 'My Hospital', tym bardziej, że osiągnięty przez 'My Hospital' engagement oraz click to install miały dużo niższe wskaźniki niż 'My Beauty Spa & Stories' - wyniosły odpowiednio 60% i 45%" - dodał Kwaśnica.

"My Beauty Spa: Stars & Stories" to gra, w której gracz wciela się w rolę zarządcy luksusowego kompleksu SPA. Do jego zadań należy rozbudowa placówki o kolejne pokoje zabiegowe, opracowywanie coraz to nowszych ekologicznych kosmetyków oraz nawiązywanie relacji z pracownikami, podano również.

"W sierpniu do fazy soft-launch trafi produkt spółki z gatunku idle cliker - 'Project Fame'. Rolą gracza będzie wcielenie się w postać młodej businesswoman, która stawia swoje pierwsze kroki w budowaniu własnego imperium pełnego luksusowych kurortów, ekskluzywnych butików i salonów SPA" - czytamy dalej.

Jednocześnie spółka pracuje nad projektem z gatunku visual novel - "Crime Stories". Twórcy gry zaplanowali dla graczy thrillery, kryminały oraz wątki romantyczne. Premiera "Crime Stories" planowana jest w I kwartale 2019 roku, podano także w materiale.

Cherrypick Games to producent gier mobilnych oraz na platformy PC i konsole. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od listopada 2017 r. i zakłada przejście na rynek główny GPW w tym roku.

(ISBnews)