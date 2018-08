Ailleron zarejestrował spółkę zależną w USA, głównie dla rozwoju fintech



Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Ailleron zarejestrował w Stanach Zjednoczonych spółkę w 100% zależną pod firmą Ailleron Global Inc., podała spółka.

"Celem utworzenia spółki zależnej jest przyspieszenie ekspansji Ailleron na rynku amerykańskim. W ramach nowego podmiotu przewiduje się przede wszystkim rozwój sprzedaży produktów segmentu fintech, ze szczególnym uwzględnieniem technologii wirtualnych oddziałów LiveBank oraz platformy inwestycyjnej RoboWealth" - czytamy w komunikacie.

Ailleron Global Inc. to spółka prawa amerykańskiego z siedzibą w stanie Delaware.

Ailleron (połączone firmy: Wind Mobile i Software Mind) specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego. Flagowe rozwiązania firmy to m.in. LiveBank, iLumio czy Ringback Tones.

(ISBnews)